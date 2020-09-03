網路謠傳，台灣優紙已透過管道逐一蒐證。。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

口罩需求熱銷不墜，卻有人惡意炒作，惡傳有遭美國退貨上億片口罩要關門，還有用中國製口罩充當台灣製等情事，台灣優紙企業有限今天出面捍衛商譽，表示不要再謠傳，已透過管道逐一蒐證保存，如仍有惡意中傷該公司聲譽者，將依法訴追造謠者。

台灣優紙企業老闆娘台灣優紙老闆娘許嘉芬表示，沒FDA沒辦法外銷，只能銷國內，說被美退貨要關門，根本子虛烏有，網路還傳說，中國大陸進貨重新包裝在台灣販售更是不實，要從大陸進口成本都更高了，哪有可能，更可惡的是，坊間仿冒品牌，把台字改成臺，企圖以假亂真。

台灣優紙企業公司今天聲明，公司為營運近20年之正派公司，爆發新冠肺炎疫情，本公司製造能力及產品品質也於第一時間就獲得政府肯定，徵召成為「口罩國家隊的一員」，配合政策戮力趕製醫療級口罩。尤其，為配合第一線的社區藥局得有足額口罩存貨以服務有需求之民眾，特別增加產線

，捨棄不少外銷機會，並與諸多藥師公會合作，以平價、品質佳的口罩供給民眾，一起為防疫工作盡一份心力。

公司指出，近來竟有部分不肖有心人士透過網路通訊軟體等方式，惡意炒作散布歇業等，嚴重詆毀本公司聲譽，已透過管道逐一蒐證保存，如仍有惡意中傷本公司聲譽者，本公司定將依法訴追造謠者。期盼藉此杜絕外界之誤解，勿讓口罩國家隊美譽蒙上陰影，破壞國民信任。

(中時 )