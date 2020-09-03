美國紐約曼哈頓上月29日爆發一起駭人聽聞的性侵未遂案。1名31歲的男子雷耶斯在地鐵見到1名25歲妙齡女子，便尾隨她下車至月台，將她推倒後毆打並企圖性侵，所幸鄰近民眾上前阻止才避免這起惡行。紐約警方也在人臉辨識系統下，於上月30日逮捕到雷耶斯。
據英媒《每日郵報》報導，受害女子表示，案發於上月29日上午11點左右，當時雷耶斯在地鐵上盯上她，並察覺他行為異常，便在列席敦大道與東63街站下車，但是這名男子也緊跟其後。
女子表示，當在等另一班車時，該名怪男從背後用力推倒了她，隨後爬到了她的身上撕扯她衣服，在光天化日之下企圖對她性侵，讓女子嚇得大叫，幸好鄰近的民眾目睹這令人髮指的一幕後，立即阻止了該男子的施暴行為，男子也在起身後逃離現場，但女子也受到輕傷。
隨後，警方藉由人臉辨識系統，迅速查到雷耶斯的身分，隔日即逮捕她，目前遭強姦未遂、攻擊他人與性騷擾等罪名指控。另外，目前至少有14次被捕的紀錄，其中3次均發生在地鐵站中，但與性侵相關的犯罪記錄是第一次。
報導也指出，由於新冠疫情導致失業率上升、抗議頻繁，紐約市犯罪率有上升趨勢。自8月23日前一個月內，相較於去年同一時期，紐約的槍擊案受害者上升162%，槍擊案也上升166%；另外，此時紐約也發生48起凶殺案，較去年同一時期的32件上升將近50%。
文章來源：Cops use facial recognition technology to arrest man after brazen sex offender is filmed attempting to rape woman, 25, on Manhattan subway platform at 11am as she screamed in terror
(中時新聞網)
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