美國紐約曼哈頓上月29日爆發一起駭人聽聞的性侵未遂案。1名31歲的男子雷耶斯在地鐵見到1名25歲妙齡女子，便尾隨她下車至月台，將她推倒後毆打並企圖性侵，所幸鄰近民眾上前阻止才避免這起惡行。紐約警方也在人臉辨識系統下，於上月30日逮捕到雷耶斯。

據英媒《每日郵報》報導，受害女子表示，案發於上月29日上午11點左右，當時雷耶斯在地鐵上盯上她，並察覺他行為異常，便在列席敦大道與東63街站下車，但是這名男子也緊跟其後。

女子表示，當在等另一班車時，該名怪男從背後用力推倒了她，隨後爬到了她的身上撕扯她衣服，在光天化日之下企圖對她性侵，讓女子嚇得大叫，幸好鄰近的民眾目睹這令人髮指的一幕後，立即阻止了該男子的施暴行為，男子也在起身後逃離現場，但女子也受到輕傷。

隨後，警方藉由人臉辨識系統，迅速查到雷耶斯的身分，隔日即逮捕她，目前遭強姦未遂、攻擊他人與性騷擾等罪名指控。另外，目前至少有14次被捕的紀錄，其中3次均發生在地鐵站中，但與性侵相關的犯罪記錄是第一次。

報導也指出，由於新冠疫情導致失業率上升、抗議頻繁，紐約市犯罪率有上升趨勢。自8月23日前一個月內，相較於去年同一時期，紐約的槍擊案受害者上升162%，槍擊案也上升166%；另外，此時紐約也發生48起凶殺案，較去年同一時期的32件上升將近50%。

(中時新聞網)