今天是9月3日軍人節，為向全體國軍官士兵致敬，知名連鎖便當店𡘙師傅，連續第5年舉辦敬軍活動，宣布今天國軍官士兵，只要著軍服到店，並出示軍證，即致贈主菜任選的軍人節限定版便當一份，希望用溫暖餐點，慰勞國軍官士兵辛勞。另外，當天持國防部福利處福利證者，至𡘙師傅門市購買便當，也可享88折優惠。
為了與國軍弟兄，有更好的互動，𡘙師傅也加碼骰子丟丟樂，只要骰出有穿著𡘙師傅與國軍娃娃圖案，就能升等為附雞湯、飲料的專屬套餐，讓美味更升級。
總部位在高雄的𡘙師傅，全台有50處據點，餐點以平價、多元著稱，業者長期投入公益，除捐助社福、力挺反毒、還屢屢參與各項救災行動。
從2016年軍人節開始，𡘙師傅首次推出穿軍服贈便當活動，引起外界好評，業者今年連續五度舉辦敬軍活動且提早行銷，希望更多官士兵來品嚐美味，也請民眾共同來為國軍加油。
(中時 )
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