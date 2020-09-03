田中千繪也在現場與庇護工廠的小朋友互動，更分享自己來台打拼的心路歷程。（喜樂小兒麻痺協會提供／吳建輝彰化傳真）

「伯立歐蕎麥公益路跑」每年都吸引上千人參加，不少身障朋友都會乘著輪椅等輔具，用「手」完成賽事，攜家帶眷一起度過健康的周末。（資料照）

以國片《海角七號》開始在台受到矚目的日籍女星田中千繪，今天下午現身彰化，為努力打拼、籌建身障家園而努力小兒麻痺關懷協會朋友，加油打氣，更用行動支持，報名年底由協會主辦的公益路跑，田中千繪說，今天與大家分享在台打拼的心路歷程，分享自己當年語言不通，就隻身到台打拼的那份勇氣，鼓勵大家勇敢向前。

彰化芳苑喜樂小兒麻痺協會，從2014年開始辦理公益路跑，其目的是為了鼓勵身障朋友走出戶外，每年都吸引千人到場朝聖，不少身障朋友都會乘著輪椅等輔具，用「手」完成賽事，攜家帶眷一起度過健康的周末。

田中千繪說，年輕時發展不順遂，對自己特別沒自信，後來鼓起勇氣隻身到台灣發展，靠著堅定的意志，找尋自己的天空，今天發現所有身障朋友，都比他更有勇氣，也感動了她，因此今年也報名了「伯立歐蕎麥公益路跑」21公里的組別，用行動來支持，也鼓勵大家為愛起跑，

田中千繪將喜迎不惑之年，也推出新書《四十,仍懂愛》，除了希望用文字帶給大家溫暖，正面的能量，更希望用自己的故事，來鼓勵更多人；田中千繪在彰化，與協會的身障朋友分享自己的心路歷程，溫暖又勵志的故事，感動現場所有人。

(中時 )