食藥署今（3）日傍晚召開緊急記者會表示，2日接獲新北市三重區藥師發現，收到來自加利科技八里廠(下稱加利八里廠)出貨之實名制口罩一箱共36包，其中1包附有「安徽製」等簡體字樣標籤，經新北市藥師公會通報食藥署。

食藥署說，隨即透過政風處，會同台北市調查處及新北市政府衛生局漏夜赴加利八里廠查核，發現加利八里廠於今年8月間，輸入數批約337.8萬片「非醫療用」口罩，於廠內「分裝、改標」，並以「醫療用」名義混充醫療用銷售。

食藥署說，現場查獲有標示「平面型非醫用一次性防護口罩」(已印有該公司Carry mask鋼印)之大陸進口產品及相關進口報單，部分已分裝改標為該公司實名制醫用口罩成品(皆印有該公司Carry mask鋼印)。食藥署說，已依據藥事法命廠商即刻停工，相關庫存品停止出貨，食藥署將持續清查該公司口罩產品流向，另相關內容檢調已介入偵辦。

食藥署說明，經查，加利八里廠供配銷予實名制1.0之藥局與衛生所，主要分配在新北市10行政區(三重、新莊、蘆洲、五股、林口、泰山、八里、淡水、三芝、石門)與宜蘭縣及少數分配於台北市。食藥署也提醒，若是民眾買到口罩本體標示「Carry mask」之口罩，可於9月4日起至9月11日至有販售口罩實名制1.0之藥局或衛生所進行換貨。

(工商 )