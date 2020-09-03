在岸人民幣貶94個基點 兌美元則創16月新高 17:002020/09/03 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在岸人民幣對美元在3日官方收盤報6.8355，較上一交易日官方收盤價貶值94個基點。 此外，人民幣兌美元中間價報6.8319，較上日6.8376，升值57個基點或0.08％，連升8日，續創近16個月的新高。 (工商 ) #基點 #官方 #新高 #在岸人民幣 #兌美元 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 人民幣中間價升107點 創14個月高 10:382020/09/01 財經 渣打估富時羅素納入大陸國債機率達8成 16:222020/09/01 兩岸 低利率環境當道 納入新興債喜迎收益 13:582020/09/01 財經 缺船、缺空櫃、運價攀、航班滿 航運業大多頭來了 04:102020/09/01 財經要聞 早期投資新創 百萬美元是門檻 04:102020/09/01 金融．稅務 股匯雙漲 新台幣終結連二貶 16:332020/09/01 財經 《國際金融》澳洲央行維持利率不變 意外擴大銀行融資機制 13:242020/09/01 財經 採購岸置魚叉飛彈 列機密預算 04:102020/09/01 兩岸要聞 強化穩就業 陸協助企業紓困 04:102020/09/01 產業財經 麒麟晶片恐成絕版 華為手機被炒作 最多瘋漲1.3萬 13:482020/09/01 財經 財經熱門新聞 看見台股驚人一幕 台大教授嚇喊：散戶快跑 - 財經 台積電老將心冷 陸廠7奈米機台遭抵押 晶圓龍頭難撐大局 - 財經 台積電不是最愛？外資大爆買 這檔狂掃11萬張 - 財經 採用三星8奈米嚇壞市場 繪圖晶片大廠棄台積電有玄機 - 財經 川普堵死華為最後逃生門 港媒爆深圳也危險了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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