在岸人民幣對美元在3日官方收盤報6.8355，較上一交易日官方收盤價貶值94個基點。

此外，人民幣兌美元中間價報6.8319，較上日6.8376，升值57個基點或0.08％，連升8日，續創近16個月的新高。

(工商 )