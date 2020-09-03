TVBS《女力報到－正好愛上你》連三天榮登全國收視冠軍，收視高點一度衝到3.94，觀眾最關注片段是梁瀚名男扮女裝，3日劇組盛大慶功，梁瀚名戴假髮穿短裙出席慶功宴，扭腰擺臀還狂擠乳溝，婀娜多姿展現十足女人味，梁瀚名說「我覺得我頭髮塞耳後比較美，但我一直吃到頭髮，女生真的好辛苦。」被問拍戲前私下揣摩扮女裝？他笑說「家裡有姐姐跟妹妹，耳濡目染下自然會學起來。」

梁瀚名出場後，獻花給《女力》推手、史坦利國際傳媒董事長陳剛信，還狂吻陳董事長，陳董事長又驚又喜表示：「我剛只想說這是哪個女生，怎麼這麼高」，下一秒對眾演員感性說：「有你們才有《女力》，期許收視可以破6，大家一起努力」，對於收視創新高，梁瀚名笑說自己腦袋一片空白，便擅自幫鯰魚哥承諾：「收視破４鯰魚哥跳糞坑」，讓一旁的鯰魚哥哭笑不得。

慶功宴包括王建復、羅平、王樂妍、楊佩潔、陳謙文、王上菲、勵政達、王沛語、黃靖倫、潘嘉麗、鯰魚哥、優妮、尹彥凱、游小白、張瀚元、黃梓懿、陳彥廷、顏以娜、林曜晟、李博翔出席，梁瀚名嘟嘴跟王樂妍、楊佩潔比美，陳謙文與鯰魚哥則獻吻梁瀚名。《女力報到－正好愛上你》每周一至周五晚間八點TVBS 42頻道播出。

黃靖倫（左起）、王建復、林曜晟、羅平公主抱梁瀚名。（TVBS提供）

《女力》3日舉行慶功宴，顏以娜（左起）、潘嘉麗、優妮、王樂妍、梁瀚名、楊佩潔、王上菲、王沛語合照比美。（TVBS提供）

《女力報到》全體演員大合照。（TVBS提供）

《女力報到》全體演員和史坦利國際傳媒董事長陳剛信合照。（TVBS提供）

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