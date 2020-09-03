去年從奧克拉荷馬州立大學畢業的職業高爾夫選手亞歷山大休斯（Alexander Hughes），上周在一場賽事中單回打出低於標準16桿的55桿成績，追平澳洲選手吉布森在2012年所創下的世界紀錄。

根據休斯繳交回來的成績卡，他在標準3桿的第二洞揮出1桿進洞的驚人表現，隨後在第4、5、6、7、8洞連續抓到5隻小鳥，539碼的第9洞推進一個25英尺，射下老鷹，結束前9洞比賽，後9洞休斯抓住1老鷹5博蒂，打出29桿，最終交出55桿低於標準桿16桿的絕佳成績。

休斯表示，「打完第9洞之後我就知道機會來了(超越記錄），之後就想著如何繼續維持好手感，然後努力朝著那個紀錄邁進。」

休斯說，「能夠打出這樣的桿數，自己都覺得很不可思議，這給了我很大的信心。我一直相信可以把高爾夫當為一種終身志業。高爾夫是一種心理遊戲，必須一直和自己的內心搏鬥，很幸運能夠打出這樣的成績，以某種方式成為歷史的一部分。」

(中時 )