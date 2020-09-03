希臘報紙《 Parapolitika》的報導，希臘與法國達成18架飆風戰機(Rafale)的初步收購案，而且超級划算。報告說，希臘將購買10架最新的飆風F3-R，但還能收到8架從法國空軍退役的二手飆風，不需額外加錢，等於是買10送8。

戰機世界(Fighter Jets World)報導，由於希臘與土耳其近日在東地中海有日益激烈的衝突，甚至傳出希臘與土耳其發生「F-16 vs F-16」的交戰，希臘還落於下風，更需要補充新型戰機。

同時，法國也因為能源利益反對土耳其，很快與希臘一拍即合，上周法國發起東地中海的多國演習。

根據目前已知的協議內容，首先是法國空軍先向希臘空軍捐贈了8架飆風戰機，為希臘提供即時戰力，並且希臘答應購買10架全新的飆風改進型。

法國與土耳其的衝突主要發生在利比亞，目前利比亞分裂成2個陣營：聯合國認可的政府軍「利比亞民族協議政府」(GNA)，大本營在的黎波里，這是土耳其支持的對象；以及陸軍元帥哈夫塔爾(Khalifa Haftar)所建立的「利比亞國民軍」(LNA)的叛軍，大本營在班加西，這是法國所支持的對象。

原本LNA佔了上風，不過土耳其提供武器幫助GNA就扭轉了過來，而法國與LNA早已達成天然氣運輸的合約，也就不能坐視LNA被擊敗，曾出動戰機助LNA戰鬥。據報導，送給希臘的8架中古飆風戰機當中，就有幾個月前曾參與過襲擊利比亞Al Watiya空軍基地的，那一次轟炸，造成了土耳其防空系統的破壞。

除了8架免費贈送，可以做為即時戰力的中古戰機之外，希臘也會很快收到10架最新的飆風，因為法國正在與埃及政府交涉，希望把原本打算交給埃及的20架新飆風，撥出10架先給希臘，法國會再以折扣的方式，彌補埃及的延遲交機損失。

目前希臘空軍的機隊，主要是由美製F-16組成，不過希臘也有很長一段時間使用法國戰機，先前曾經使用過幻象F1與幻象2000，因此這次再用法國戰機，也不算很困難的事。希臘的F-16目前性能比不上土耳其，雖然他們加入了F-16V的升級計畫，但是要等到2022年才會取得具有F-16V性能標準的性能提升型。

飆風戰機與F-16的都是當今最頂級的4代戰機，沒有明顯的代差，具有三角翼配前翼的飆風還更先進一些，要是能看到兩者的對決，將會很有意思。

(中時新聞網)