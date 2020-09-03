中秋節販售月餅禮盒向來是最大收入檔期，真善美社會福利基金會今年獲圓夢愛心關懷協會、公益傳播基金會認購1000盒月餅，再由憨兒擔任愛心快遞員，轉送華山基金會憨老家庭。

真善美社會資源處長黃小芳說，中秋節是一年公益收入最大檔期，往年平均可賣出8000盒約4、500萬元收入，今年距離中秋節僅剩1個月，目前賣出僅約3000盒左右。

圓夢愛心關懷基金會理事長謝慧謹則說，固定每月一愛舉辦公益活動，今年在網路上號召認購月餅有259人響應，募集共40萬元認購1000盒月餅做公益。這些月餅將由真善美的憨兒們付出心力，轉送到華山基金會憨老家庭，就跟振興經濟一樣，希望這次振興愛心，讓更多家庭感受的社會溫暖。

今年真善美社會福利基金會推出憨兒繪製，並由知名插畫家彎彎手繪設計的限量月餅禮盒，款式有綜合月餅、鳳梨酥、蛋黃酥禮盒，義賣金額180至498元不等，月餅盈餘款項，將全數作為打造重癱憨兒憨樂生活村的興建基金，邀請民眾響應齊作愛心愛心認購。

(中時 )