義大利新銳導演西蒙加德諾喜劇作品《老爸愛轉彎》,描述兩名父親帶著家庭來到海景民宿度假,要向家人出櫃。(金馬影展提供)

向來關注同志議題的金馬影展,今年將搶先放映奧斯卡影后凱特溫斯蕾與氣質女神瑟夏羅南大談女女戀的《默愛》(Ammonite),以及威尼斯、柏林兩大影展最佳同志電影《愛獄王子》(The Prince)與《未來的我們》(No Hard Feelings),在日舞影展贏得觀眾票選獎的《戀你在他方》(I Carry You With Me),還有好看又動聽的巴西電影《陪傷心人聽情歌》(Music for Bleeding Hearts)、義大利熟男搶著要結婚的《老爸愛轉彎》(An Almost Ordinary Summer),類型多元,吸睛度更是破表。

《默愛》堪稱年度最受矚目的同志新片,以《春光之境》一鳴驚人的英國導演法蘭西斯李邀來凱特溫斯蕾、瑟夏羅南兩位女神加持,演繹19世紀英國古生物學家與人妻間的祕密戀情,影后級演技為這段壓抑又熾熱的感情更添火花。美國導演海蒂艾溫贏得日舞影展觀眾票選獎的《戀你在他方》,則改編墨西哥洗碗工跨越邊境追求大廚夢與同志禁戀的真實故事,感人肺腑。

柏林、威尼斯影展的最佳同志電影堪稱影壇指標。智利新銳導演賽巴斯汀穆諾茲的《愛獄王子》尺度驚人,把男子監獄化為同性大觀園,勇奪威尼斯影展酷兒獅獎。德國導演法拉茲沙里亞特同樣以處女作《未來的我們》揚威柏林,連奪泰迪熊獎最佳影片與讀者評審獎,把中東酷兒的身份認同刻畫得耀眼燦爛又不失深度。

相對於巴西同志電影《陪傷心人聽情歌》描寫年輕人的辦公室曖昧與表錯情的尷尬痛苦,以流行歌曲帶出滿滿文青魂。義大利的《老爸愛轉彎》則讓兩位準備同婚的魅力大叔面對崩潰子女百般阻撓,而妙趣橫生,則是可以輕鬆入口的選擇。

2020金馬影展將於11月5日至22日展開,10月23日晚間舉辦選片指南,10月24日開始售票,更多精采片單與影展消息將在官方網站、Facebook粉絲頁與Instagram陸續公佈,敬請拭目以待。

