牧德科技(3563)因5G相關建置需求增溫，8月合併營收回升至1.61億元，月成長7.06%，牧德董事長汪光夏表示，公司營運谷底已過，下半年及全年業績都會比去年好。

全球新冠肺炎疫情延燒，牧德客戶延後出貨，讓牧德上半年營運受到影響，不過，近期5G相關建置需求趨於明朗，牧德營收亦逐漸擺脫谷底，8月合併營收回升到1.61億元，月增7.06%，年減29.3%，累計前8月合併營收為16.74億元，年減12.45%。

汪光夏表示，除載板客戶需求強勁，Smart Camera於上半年度已開始小量出貨，下半年度除此項新產品推廣外，其他新設備產品也將於陸續推出，且部分新產品已收到訂單，將於下半年度出貨，對新品仍持續穩健進行布局，公司營收應已落底，未來銷售可望逐步恢復正常。

在新設備部分，牧德攜手包括半導體設備同業在內3家公司開發的PCB後段製程非AOI必備檢測設備預計9月進行客戶端實測，並將於今年10月份TPCA Show發表，此項產品所屬產業2019年市場產值約有60億元，牧德對此新產業預計明年第1季及下半年還會有新機型投入，擴大市佔率；同時也會持續保持市場敏銳度，對不同產業推出相對應之產品，共同創造產業提升。

牧德上半年合併營收為13.63億元，營業毛利為9.01億元，合併毛利率為66.1%，稅後盈餘為4.31億元，每股盈餘為10元；汪光夏表示，下半年及全年業績都會比去年好。

牧德將於109年11月25日發放上半年度現金股利3元。

(時報資訊)