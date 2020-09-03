行政院長蘇貞昌今（3）日在行政院會表示，全球供應鏈正在重組，在總體戰略目標下，指示相關部會通力合作，全力兼顧貿易、食安、產業3大面向，以保護國人食安健康、增強國內養豬產業的競爭力，並打開台灣貿易大門，讓台灣走出去、擁有更強競爭力。

蘇貞昌指出，台灣仰賴出口，出口總值達約10趙元、占總生產值近54％，但台灣商品受限於關稅掣肘，政府因應工商企業界呼籲，致力打破貿易障礙。隨著貿易戰及疫情改變世界經貿版圖，加快全球供應鏈重組，蔡英文總統訂定未來總體戰略目標，盼加強台灣競爭力。

蘇貞昌表示，美國為台灣最重要的經貿夥伴，雙邊貿易額約1.4兆元、占對外貿易14％。近期台美雙方在軍事、科技、防疫等各方面皆有重大突破與進展，在蔡英文總統宣布開放美豬、美牛進口後，台美將啟動新一輪經貿對話，絕對要把握契機將相關事項做好。

蘇貞昌強調，國人最重視食安，在開放政策公告後，相關食品須強制標示並嚴查重罰。對此指示衛福部、農委會等相關部會須製作標章、標示，並請經濟部及相關單位就通路及學校餐廳清楚標示及資訊，讓民眾能一目了然並安心選擇

蘇貞昌表示，教育部第一時間行文給各級政府教育局及學校，指出依「學校衛生法」相關規定，學校營養午餐須採用國產品，請家長、教師團體及學校放心。同時，也請各地方政府也努力做好相關食安標章、標示、溯源管理及市場稽查等工作。

產業方面，蘇貞昌強調「台灣豬很有競爭力」，在成功脫離口蹄疫疫區後，台灣豬肉已能外銷澳門及新加坡，11月將進入菲律賓。由於自開放以來，美豬比例逐年下降、目前僅占全國消費量1％，養豬業對自身產品很有信心，只要求要清楚標示，讓消費者能依據選擇。

蘇貞昌指出，農委會提出100億元養豬產業發展基金，以提升養豬場競爭力、強化肉品產製過程，給養豬業大力協助，盼增強台灣豬肉外銷競爭力。他指示相關部會就貿易、食安、產業3大面向通力合作。在首要保護國人食安健康前提下，打開台灣貿易大門。

(時報資訊)