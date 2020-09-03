新世代純正運動跑旅The All-New Ford Kuga上市發表至今僅兩個多月，持續創造Ford Kuga導入台灣市場之新紀錄，在最短時間內接獲突破5,000張訂單，福特六和持續以產能提升因應熱烈的市場需求，分別於七月交出超過1,200輛掛牌，於八月再突破1,500輛，創Ford Kuga歷代銷售新高。

福特六和市場營銷暨顧客服務副總經理蘇嘉明表示：「我們同時觀察到，The All-New Ford Kuga車主相較台灣SUV市場調查之持有車主平均年齡更為年輕，其擁有媲美豪華品牌性能跑旅的流線跑格外觀設計，亦為成功拓展年輕化市場的主因之一。」

Ford Kuga相較去年同期市占率成長超過四倍，來到27.2％，在百家爭鳴的台灣國產中型休旅市場級距中居銷售之冠，強烈的市場需求也反映The All-New Ford Kuga帶來百萬級距SUV車型首見的運動化跑格設定，受到消費者肯定，引領純正運動跑旅新熱潮。

Ford致力為消費者帶來駕馭樂趣，因此，The All-New Ford Kuga不以滿足消費者對休旅車的基本要求而自滿，而是將滿貫配備回饋消費者，每款車型都挑戰全級距配備最強，更奠定百萬內最先進、配備最完整的純正運動跑旅地位，滿足消費者對於駕馭樂趣、科技安全與舒適質感等全方位的需求。

The All-New Ford Kuga以領先市場的完整主被動安全配置創造消費者口碑，於常售車型標配符合美國SAE Level 2自動駕駛科技的Ford Co-Pilot360™全方位智駕科技輔助系統及多項便捷科技配備。

The All-New Ford Kuga採用與全球一致的車體結構及製程，車身結構以近 50％ 超高剛性鋼材布局打造，使車身抗扭曲強度提升10％，並採用全新3D 滾壓成型工法打造高達1,700MPa超高硬度的Martensitic麻田散冷淬鋼車頂樑，貫穿車身A柱至C柱，結構面積減少50％；同時，以全新Smart Steel複合式智能鋼打造車頂橫樑（無全景式天窗車型），精進剛性之外更減少35％鋼材用量，搭配以往在高級性能車款才有的鋁合金後懸吊下支臂，全車系輕量化最高達80kg，也帶來更優異的油耗與操駕表現。

(中時 )