台北市客家藝文活動社區巡演，即將自9月6日起開跑，13場次活動除邀請金曲歌手羅時豐、曾仲瑋，還有景勝戲劇團、宛然客家布袋戲，深入區里讓市民感受客家文化魅力與風貌，邀大家「共下來尞」（客語意指一起來玩）。

為讓客家藝文進入社區，北市2016年起轉型客家藝文活動為社區巡迴展演，將客家表演藝術帶入各區里，並結合各行政區或鄰里共同舉辦，讓優秀表演團體深入北市巷弄演出，里民不用舟車勞頓，也能欣賞客家專業表演。

台北市客委會主委徐世勳表示，今年活動以「共下來尞」為主題，希望民眾透過各種面向來聽、玩、體驗客家。精彩的「聽客家」邀請金曲歌手及優質客家藝文團體輪番演出；「玩客家」規畫3種特色手作DIY，透過不同方式體驗客家文化魅力與風貌。

他指出，由於民眾反應熱烈，今年從12場次增加到13場次，演出種類包含客家創新藝文、傳統戲曲、流行音樂及親子互動，有羅時豐、搖滾童謠、愛客樂iColor、徐哲緯、兩公婆樂團、東東樂團、馬克筆人聲樂團、九天民俗技藝團、紅如樂團及山宛然客家布袋戲、景勝戲劇團、大氣團偶劇。

徐世勳說，除精彩表演，另有客家文化特色手作DIY油紙傘、方口獅面具及桐花服飾彩繪，客家粢粑與仙草茶等美食品嘗，讓民眾透過手作及美食了解客家人的故事。

社區巡迴展演將從9月6日起至11月14日在12行政區熱鬧登場，主辦單位為鼓勵民眾參與，準備多項小家電讓參與民眾抽獎，活動現場設置主題入口意象，供民眾拍照合影，還有機會獲得限量「共下來尞」精美小禮物。

(中時 )