資安服務廠商安碁資訊（6690）今年以來營運不受疫情所累，單月營收持續以雙位數年增幅成長，其8月營收5,881.8萬元，較7月增長9％、年增近3成。累計其今年1～8月營收4.6億元，年增逾26％。

在國內業務持穩外，安碁資訊於這波疫情期間亦不斷強化與東南亞策略聯盟夥伴之合作，近期亦結盟台灣資安研究團隊TeamT5（杜浦數位安全有限公司），在亞太區網路間諜防護威脅情資的優勢，整合資安AI大數據與端點威脅偵測平台，提供亞太區客戶進階的端點威脅服務，協助客戶在面臨新型態資安威脅時，可提前應對可能產生的風險。

此外，有鑑於先前印尼陸續爆發境內最大電子商務網站Tokopediau，及線上商店Bhinneka發生大規模用戶個資外洩或遭竊危機，安碁資訊也立即與印尼、泰國之合作夥伴，進行人才儲備與資安專業知識技能提升。

安碁資訊強調，傳統資安監控服務主要針對企業網路最弱端點的入口邊界，與顯著的異常行為進行分析與告警。未來，針對亞太地區客戶提供的端點威脅服務，則可透過自動化採集環境中個別端點之高風險行為，以預警可能受到如：勒索病毒、殭屍主機（C & C host）、進階持續性滲透攻擊（Advanced Persistent Threat,APT）等不同類型之威脅。

透過框定可能受到感染的擴散範圍，再依據客戶端點主機掃描威脅監控報告，結合ACSI SOC資安防護管理中心，將各種不同的特徵行為分成不同風險等級，並由安碁資訊的鑑識（IR）團隊進行關聯性分析和辨識，以評估端點是否存在高度威脅風險，讓企業客戶可以事先做好防範，降低資安威脅的風險。

目前其印、泰合作夥伴因應國內資安的新需求，已經啟動資安檢測相關服務，預計在第四季對當地企業提供服務端點威脅服務。

(工商 )