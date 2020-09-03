美國五角大廈在8月中正式宣布，洛克希德馬丁公司獲620億美元軍備產製合約，其中包含台灣花費價值80億美元，採購的66架F-16V戰機。對於總有聲音批評，台灣對美軍購是買破銅爛鐵、二手貨。名嘴黃創夏今貼出一張「空照圖」反擊，稱這張照片是遠在12000公尺高的上空拍攝。

據美國國防部8月新聞稿表示，洛馬公司獲得規模達620億美元（約新台幣1.8兆）的「不定期交貨／不定數量」（IDIQ）10年期合約，生產對外軍售（FMS）的F-16V新戰機，初期交付訂單為90架。當時有知情人士向外媒指出，買家包括台灣與摩洛哥，分別採購66架及24架F-16V，並預計2026年12月31日全部交機完成。而國防部也將以採購特別預算案，分年度自109年度起至115年度支應。

據公開資料顯示，這66架新型F-16V戰機，正式型號為F-16C/D Block 70，將配備諾斯洛普格拉曼公司（Northrop Grumman）最新型的AN/APG-83射控雷達，屬於「主動電子掃描陣列」（AESA）。這款雷達具多目標追蹤與鎖定等優勢，能讓精準導引彈藥在更遠的距離外發射。

對於總有說法質疑，台灣對美軍購是買破銅爛鐵，黃創夏今在臉書貼文回擊，PO出一張清晰「空照圖」，並指出，這張照片是在12000公尺高空丶130公里外，美軍F-16用「MS-110」新式偵照吊艙，所拍攝的加州海岸照片。

他強調，若放在台灣的F-16上(傳空軍軍購含該型裝備)，在新竹南寮上空，對岸的平潭附近解放軍一舉一動都難逃法眼，他也呼籲外界，請不要再說美國賣給台灣的軍售，都是破銅爛鐵了。

黃創夏臉書貼文。(圖/翻攝自臉書)

(中時新聞網)