台南市南區金華路一家當鋪因與王姓嫌犯有金錢借貸糾紛，王嫌4月2日在店門口連開6槍後逃亡，警方追緝長達5個月，近日通知王嫌女兒到案說明，王嫌在走投無路之下，3日攜槍到成鹽埕派出所投案。

(中時 )

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