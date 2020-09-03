台南市南區當鋪槍擊案 嫌犯攜槍投案 17:112020/09/03 中時 程炳璋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市南區當鋪槍擊案王姓凶嫌3日攜槍投案。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市南區金華路一家當鋪因與王姓嫌犯有金錢借貸糾紛，王嫌4月2日在店門口連開6槍後逃亡，警方追緝長達5個月，近日通知王嫌女兒到案說明，王嫌在走投無路之下，3日攜槍到成鹽埕派出所投案。 (中時 ) #當鋪槍擊案 #台南市 #王嫌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新聞早班車》台捷簽3項MOU 華航評估直航 06:302020/09/01 政治 高雄14歲少女新竹竹東尋獲 保全界李宗瑞一併帶回調查 09:142020/09/01 社會 川普罵白痴 市長回嗆製造仇恨 04:102020/09/01 國際大事 槍擊案重嫌 疑是BLM支持者 04:102020/09/01 國際大事 二手車商手法多元 嘉義檢警破詐領保險金、補助款賺暴利 11:062020/09/01 社會 中台灣樂園 9月促銷殺很大 04:102020/09/01 產業．科技 哥倫比亞大盜侵豪宅行竊680萬 判徒刑1年驅逐出境 13:552020/09/01 社會 假賭博真詐財 左營警方偵破詐騙集團 09:322020/09/01 社會 黨產案續審 將聲請7法官迴避 04:102020/09/01 社會新聞 《國際經濟》穆努欽：共和黨下周可能提出新紓困案 11:592020/09/01 財經 社會熱門新聞 色男受邀綠島陪潛 一晚4次指侵正妹女團員 - 社會 南投4歲女童慘遭母親男友殺害埋屍 警上午挖出乾屍 - 社會 「生命剩90天」被母趕出門 淪睡騎樓賣菜 男曝噴淚遭遇 - 社會 被惡傳遭美國退貨上億片口罩 台灣優紙將蒐證提告捍衛聲譽 - 社會 金紙燒到陰溝去！水溝蓋上燒金熔斷電纜5000戶停電 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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