日前一名男子走進屏東家扶中心，向社工表示「想找曾經照顧過我的家庭」，經了解，男子林哲緯1998年曾家受家扶寄養安置，當時他年僅8歲，雖短暫安置27天，社工們仍幫他完成這尋人任務。

家扶社工督導黃淑玲翻閱泛黃的寄養手抄本資料，查詢林哲緯安置史，發現他短短安置27天，就由母親接回照顧，這深埋22年的記憶，讓人覺得不可思議。

退休的寄養家庭林瑞群給曾是家扶寄養童的林哲緯大大擁抱。（屏東家扶提供／林和生屏東傳真）

社工帶林哲緯與媽媽拜訪寄養家庭林瑞群、陳鈺筑，兩夫婦7年前便從寄養服務退休，擔任寄養家庭20年的他們，共照顧過42名寄養兒少，但照顧哲緯不到1個月，所以記憶非常模糊。

林哲緯卻印象深刻地說，當時與另一位同住的原民男童，2人睡上下舖，全家天天都會一起吃飯，還記得有次去吃鮮魚料理，不小心魚刺卡在喉嚨，談著過往情景，全部人都相視而笑。

林泛著淚說，自己從小在單親家庭長大，唯有在寄養家庭這段時光，享受到跟父母一起生活，而這場景讓他珍藏在心裡多年。

哲緯媽媽說，其實早就想和孩子一起尋找寄養家庭，但不太敢行動，因為會一直想到當時被家暴的情景，直到兒子長大，也藉著南下屏東找朋友的機會，母子兩鼓起勇氣到家扶詢問，本來認為年代已久，不抱太大希望。她很感謝社工協助，讓他們有機會親自答謝，「在他們最需要時，願意給孩子溫暖與疼愛」。

(中時 )