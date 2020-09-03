口罩實名制2月6日上路，民眾可以順利買到國家隊製作口罩，不過新北市昨傳出不少藥局收到郵局配送的實名制口罩，赫然發現混雜著由大陸製作的口罩，出產問題口罩為「加利科技」生產，工廠位於新北市八里區。林姓老闆接受媒體採訪時表示，「做錯誤的決定不好，但是不後悔！」
據悉，該工廠生產口罩，供應新北藥局三分之一，記者今（3日）下午實際前往工廠時，大門已緊閉。
林姓老闆接受媒體採訪時表示，「做錯誤的決定不好，但是不後悔！」必須要護著自己的員工，員工從大年初五至今，最多1個月只能休假2天，員工基本上真的很疲憊，對員工過意不去，「所有的過錯自己承擔！」不好的是自己跟員工無關。
林姓老闆也提及，自己是小工廠，講出來的話政府不見得會接受，其他的大廠只要跟政府反映產量有問題，政府就可以調降產量，但該公司負擔的產量，真的有很大的壓力，1天高達19萬份，人力吃緊。
(中時 )
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