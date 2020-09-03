歐弟當年憑著主持《天天向上》，在大陸演藝圈站穩一席之地。(本報系資料照)

歐漢聲（歐弟）搭檔JR紀言愷等人主持外景節目《極智對決 誰梭了算》，開播才一季，就驚傳歐弟與JR鬧不合，導致JR辭去主持棒。對此，製作人郭建宏在為兩人澄清不合傳聞的同時，又驚吐一句「現實告訴我他（歐弟）大陸已經回不去」，原因令人好奇。

歐弟與JR被爆徹底翻臉，JR更因此閃辭主持棒，不合傳言鬧得沸沸揚揚，連製作人郭建宏也親自出面澄清不合傳聞，直言節目上競爭一定有，但兩人絕對沒什麼不合。只是據ETtoday報導，郭建宏還驚爆其實歐弟大陸已經回不去了，在台灣工作量越來越少，態度不會囂張到怎樣。

歐弟當年以湖南衛視《天天向上》主持群之一的身分，在大陸演藝圈紅極一時，如今竟然會爆出「已經回不去了」，原因引發外界好奇，還吸引PTT網友特地發文詢問「有沒有歐弟在大陸被封殺的八卦」。

其實歐弟2011年就傳出因為受到大陸「限娛令」影響，主持節目《天天向上》鏡頭全被打馬賽克，整個人宛如人間蒸發，徹底消失在節目中。好不容易等限娛令暫時告一段落，歐弟又陸續爆出疑似想漲酬勞、與汪涵不合等傳聞，因此得罪了電視台，也離開《天天向上》。

對於不合傳聞，汪涵在《天天向上》十周年時淚崩向歐弟道歉，「我也要跟歐弟說對不起，他離開《天天向上》也是因為我不夠更加努力的去規勸他，跟他說很多很多道理，我真的要對你們說抱歉，我這10年做得還不夠好，讓你們一個一個地離開了這個舞台。」

(中時新聞網)