新冠疫情打亂機車市場，KYMCO光陽集團執行長柯俊斌今日表示，外銷訂單噴發、內銷市場後來居上，但都面臨「車交不出來」的困境，主因是5、6月的停工、斷鏈讓生產線相當吃緊，即便已經加班因應，仍緩不濟急，推估外銷今年有望拉平去年水準，內銷因補助退場壓，「一定也比去年好」，11、12月將大爆發。

光陽今日也推出「Like Colombo 150」全新車款，結合獨樹一格的復古美學與精雕細琢的出眾質感，提供追求自我風格的雅痞男士族群移動新選擇，滿足每一位想要冒險、征服自我的時尚質感型男之渴望，全新美力結合風格力座「Like Colombo 150」震撼價$95,000元（含牌險），購車享領航方案36期零利率，更加碼送Colombo精品組，KYMCO將掀高質感義式浪漫古典車款新風潮。

光陽深耕國外市場達20餘年，而「Like Colombo」系列更銷售至20餘國家，其受歡迎之程度更榮獲2017年美國摩托車媒體motorcycle.com評選為年度最佳速克達，歐系復古車款引領市場的熱潮影響至今。

根據監理所數據統計，台灣今年1至7月時尚車市佔有率KYMCO高達近五成，隨著世代消費型態改變，消費者更注重個人風格的呈現、美感價值的提升，KYMCO洞悉市場趨勢，除了推出MANY車系、LIKE車系，再加入Like Colombo 150全新車款。

柯俊斌強調，光陽一直以來不遺餘力的推出符合各年齡族群需求的產品，透過光陽半世紀的造車工藝與歐系血統而精心打造的「Like Colombo 150」，讓機車不僅只是交通工具，更是展現個人品味與生活態度的夥伴。

對於下半年買氣，柯俊斌很有信心，表示因先前停工、斷鏈，衛星工廠供貨不及，確實比較吃緊，有些熱門車款甚至得等1個月交車，認為今年買氣會比去年更旺，尤其隨著交通部ABS補助退場、環保署汰舊換新也縮水，年底前還有一波搶購潮。

(中時 )