2020行政院生技產業策略諮議委員會議（Bio Taiwan Committee, BTC）3日圓滿謝幕，海內外專家提出全方位個人化精準健康服務發展建言，促進產業翻轉創新，透過精準健康倡議連結更多國家，提升臺灣國際能見度。

行政院副院長沈榮津表示，將協調各相關部會署盤點資源，從法規調適、人才培育、科技創新、環境建構等面向來進行通盤考量與審慎規畫，提出具體的行動方案以及周全的配套措施，強調用對的方法做對的事；並強化各部會間的互助合作，盡心思做好每個環節，讓政策的推動能有效接地產業、讓人民充分有感，加速我國生醫創新發展和扶植產業翻轉躍升，與世界接軌。

BTC今年的會議主軸聚焦展望臺灣新未來，從後疫情時代的全球趨勢，檢視我國生醫產業推動進展，提引出「精準健康」的概念與策略方向，朝向涵蓋保健、預防、診斷、治療、照護之全方位個人化精準健康服務發展，促進產業翻轉創新。

因應全球疫情，今年BTC會議精簡規模，並採視訊連線納入海外委員和特聘專家的觀點與意見，也藉由直播分享會議精采的引言及熱烈的交流，讓更多關注生技醫藥發展的各界人士都能掌握第一手資訊，產生外溢效果，加速產業政策擴散。

BTC委員與產政學研醫專家們盤點產業後，提出多項建議。專家認為，面對國際局勢的變化和突發的疫情衝擊，是挑戰也是機會，應善用臺灣的優勢，迅速切入重組中的全球產業供應鏈，布局後疫情時代的戰略產業，並以更前瞻的思維強化科技政策，擘劃臺灣生醫未來的發展藍圖。

由於疫情推升遠距醫療及智慧照護需求，也推進數位科技和醫療服務的融合，建議跨域結合臺灣資通訊（ICT）技術優勢，發展Bio-ICT創造加乘綜效，並建立研發中各種數位醫療、智慧照護的監理沙盒（sandbox）試驗條例，導入人工智慧（AI）、數位科技與先進網路應用於醫療場域和生活中的各種情境，打造以人為中心的智慧健康照護服務產業。

建置國家級人體生物資料庫（Biobank）整合平台，連結國內現有Biobank與醫療機構，將過去累積的龐大檢體和臨床資訊，轉化成更有價值的數據資料，奠定產業創新發展的基石；未來以此作為一個端點，串聯醫藥健康資料庫，建構我國健康大數據系統，完善基盤與應用架構，促進轉譯研究和產業發展，並透過公私協力落實健康大數據運用在精準醫療、智慧健康等領域，減少未來高齡少子化社會之預防、醫療與照護資源投入等問題。

法規一直是政府推動產業發展的重要工具，特別是生醫產業屬於高度法規監管的範疇。而科技發展往往走在法規改革前面，因此，政府必須用更有遠見的戰略思維來制定更具彈性的法規框架，以容納科技的創新，並透過法規調和強化施政力道與帶動新興產業發展。針對生技新藥產業發展條例即將於2021年底落日，相關主責部會也積極研議新法案，擴大具體明確的適用範圍，讓獎勵新興生技或新科技結合生醫有法源依據和運作空間。

(工商 )