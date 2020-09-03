汽車動力暨安全系統零組件大廠智伸科技因大陸車市回溫，客戶拉貨意願回升，加上併購旭申國際對營收貢獻開始顯現，今（3）日公布8月合併營收近6.87億元，續創單月營收新高，較7月成長2.93％，也比去年同期增長4.33％；前8月合併營收近43.82億元，比去年同期衰退幅度縮減至12.16％。

智伸科表示，智伸科8月受惠大陸新車銷售市場回溫，主要客戶在備貨動能有緩步增加的態勢，兩岸汽車零組件生產基地產能利用率也大幅提升，併購效益開始顯現，加上醫療、電子事業部出貨持續暢旺，第三季出現連續兩個月合併營收均成長的榮景。

智伸科表示，智伸科第二季正式併購旭申後，就遭逢歐美爆發疫情，全面停工及封城的衝擊，尤其歐美市場對旭申營收貢獻高達六成，導致智伸科第二季合併營收不如原先預期。隨著大陸車市回溫，汽車零組件接單也因併購，擁有多元產品組合的優勢。近期，汽油高壓泵浦本體、傳動系統零組件及電子零件等產品客戶詢問度明顯增加，提高訂單能見度，不僅創造智伸科未來整體營運的成長動能，也大幅推進智伸科在新能源車、電動車的滲透率，有助於提升智伸科在汽車產業市場占有率。

智伸科表示，汽車業向來選在第三季放暑假，屬於淡季，但最近大陸、歐洲汽車市場銷售都因車展、新車上市及當地政府政策激勵下，消費者購車意願上升，時序步入第四季汽車傳統產業旺季，有望新車銷售加溫，帶動主要客戶拉貨力道增強，將有助於智伸科汽車零組件產品銷售業績增長，智伸科對第三季維持審慎樂觀看法。

(工商 )