台股3日高盤開出，指數站上月線，且成交量也溫和放大，盤面資金聚焦面板、綠能、風電、NB、IC設計及玻陶相關個股，終場指數上漲58.47點，漲幅0.46％，收在12,757.97點，成交金額為2,338.70億元。

三大法人合計買超118.29億元，其中，外資買超106.41億元、投信賣超3.87億元、自營商買超15.76億元。

外資期貨淨多單續增至28,561口。自營商選擇權淨部位，目前以賣買權和賣賣權作布局，期貨呈現大量淨多單。

近月選擇權籌碼呈現中性格局，賣權OI大於買權OI之差距為2萬7,000餘口，買權賣權OI增量皆明顯不足。周選方面，買權賣權OI總量相去不遠，目前多空皆無表態。

群益期貨指出，外資期現貨中性布局，自營商期權中性不變，月、周選中性態勢，整體籌碼面中性格局。技術面台股仍屬高檔震盪區間，目前在各均線逐漸靠攏糾結下，短線台股續作壓縮整理態勢。

(工商 )