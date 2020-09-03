搶攻中秋送禮商機，大倉久和大飯店推出二款精緻廣式月餅禮盒，限量款【丹紅方錦禮盒】6入NT$1,688，包含烏魚子蓮子烏豆沙、奶皇蛋黃各3入，皮薄鬆軟口味紮實；【祥瑞雲月禮盒】9入NT$1,088，口味以桂圓紅棗、烏魚子鹹蛋黃蓮子烏豆沙、奶皇蛋黃各3入，三種豐富口感呈現中秋暖心況味。即日起至2020年9月7日前預購，即可享八五折早鳥優惠。

大倉久和表示，每一粒月餅皆是製餅職人手作，嚴選餡料調製，精準掌握烘烤色澤，細細拿捏食材與餅皮融合風味。其中以「烏魚子鹹蛋黃蓮子烏豆沙」為最大亮點，精選台灣近海產頂級烏魚子，橘紅澄金，經過細心處理混入蓮子烏豆沙餡料，包裹原粒鹹蛋黃，更添甜鹹交織，滋味醇厚不膩口。

而「紅棗桂圓」則是將細滑的棗泥餡和入煙燻桂圓乾，品嚐清秋季時令食材，溫潤甜蜜風味，最是饗胃又暖身。「奶皇蛋黃」經典港式奶黃，以新鮮椰漿、鮮奶油與雞蛋等獨家配方比例調製，奶香氣四溢，濃郁口感、滋味醇厚令人心動。「烏魚子蓮子烏豆沙」精選台灣烏魚子手工捏揉入餡，來自海洋絕妙鹹鮮滋味，湘蓮子與紅豆沙口感綿密餘韻綿綿，品嚐極致中秋況味。

除了內容實在、口感豐富之外，大倉久和表示，月餅禮盒在包裝上也絲毫不馬虎，【祥瑞雲月禮盒】採用對開金屬扣飾設計，典藏職人製餅工藝，雲紋瑞氣滔滔襯托耀眼明月，象徵美好秋節月圓人團圓。【丹紅方錦禮盒】大器典雅的暗紅色皮革紋樣，精緻傳統窗花套方錦，層疊繁複，寓有四方納福、八面玲瓏、十全圓滿的祝賀心意，相當值得收藏。

(中時 )