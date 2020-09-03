2020新竹生活節今年規畫城市之森、國際日兩大主軸，其中城市之森將於5、6日在新竹公園登場，邀請金曲歌后以莉‧高露、金曲歌王王宏恩等10組知名音樂團體表演，還有為孩子設計的KIDS ZONE專區，7場親子五感體驗，聽故事、做瑜珈、手作飲品，另有30攤創意市集可逛。

新竹生活節率先上場的是本周末的城市之森活動，文化局表示，從下午3點開始，新竹公園的四個角落，一場音樂與多元體驗的活動正式開始！在圓形草地廣場的「城市之森舞台」，將有10 組國內知名音樂團體演出，陣容包括金曲獎歌王王宏恩，與金曲歌后以莉‧高露。

演唱陣容還有甫入圍金曲獎最佳樂團獎的神棍樂團、創作樂團Yellow，暖系紓壓民謠歌手黃建為、安妮朵拉、融合母語歌謠與烏克麗麗的劉阿昌＆打幫你、外籍朋友組成的泥灘地浪人，以及魏廣晧親子爵士等，風格橫跨親子音樂、復古爵士、流行音樂、民謠搖滾、跨界音樂，是場不容錯過的音樂饗宴。

城市之森規畫7場五感體驗活動，在風Live House的森活聚場，與氣象站前廣場及草地的KIDS ZONE森活同樂會，邀請到風靡台灣15年超大繪本故事團隊的張爸爸故事屋，新生代指標性搖擺舞團Naughty Swing，歐美食尚必備的天然手作飲品康普茶手作坊，Easyoga親子瑜珈課程等，適合闔家大小、呼朋引伴一起來同樂。

新竹生活節橫跨兩個周末辦理，19、20日的國際日主題也將在兩周後登場，現場共有60攤特色攤商，涵蓋特色美食、創意飲品、藝術手作、生活文創、親子文創等，邀民眾務必來挖寶找尋心頭好。

新竹生活節將於有百年歷史的新竹公園登場，園內有許多歷史建築與老建物，新竹市府不只把它保留下來，更把它活化。市長林智堅指出，除了透過公共建設的導入讓生活環境變好，也透過舉辦各種藝文活動，帶給人民更好的生活，邀請大家來到改造完成的新竹公園，和家人聽音樂、逛市集、親子體驗活動，共度美好時光。

(中時 )