蔡政府宣布全面開放瘦肉精美豬、牛輸台，立院今召開全國首場公聽會，民間團體砲火猛烈，抨擊蔡政府不是不懂是非，只是無意遵守，繞過立院監督，就要逼大家硬吞傲慢的政策，是把人民當什麼？這種政府趕下台就對了。台灣農村陣線理事洪箱也哽咽地說，「台灣人不要悲哀到以後要花錢買命」。

蔡英文在8月28日宣布全面開放瘦肉精美豬、牛進口，農委會旋即預告修改行政命令，且預告期僅7天，但涉及的人體風險評估、產業經濟評估、受衝擊產業補助配套為何？開放的肉體是否包括含量極高的內臟？及台灣是否將開放使用瘦肉精？迄今仍缺乏明確答案。

對此，時代力量立委陳椒華今邀及衛福部、農委會、經濟部官員舉行公聽會，要與民團對話。但衛福部選擇缺席，沒有半個人到場說明。

針對魚目混珠洗產地風險，由於法令明定進口貨物原產地認定的標準，只要製造原料涉及2個以上的國家，「產品最終製造國家」就是原產地。因此，綠色消費者基金會祕書長方儉直言，業者只要在瘦肉精美豬加上1滴醬油，依法就變成「台灣製」。他諷刺地說，「以後不是要擔心吃到瘦肉精，是怕吃不到萊克多巴胺，當不了美國人」。

針對人體危害疑慮，主婦聯盟環境保護基金會執行長吳碧霜說，108年台灣進口豬肉8萬多噸，五大進口國也包含美國，這代表台灣不是不能買美豬，而是不該買有瘦肉精的美豬，這道健康底線絕不能退讓。

動物社會研究會執行長朱增宏說，現在談如何標示根本太早，因為蔡政府繞過國會，只用一紙行政命令要通過，現在該做的是懸崖勒馬。尤其，政府說學生不會吃到瘦肉精，那請問警察呢？醫院的病人呢？健康敏感族群不該有專屬的風險評估嗎？目前世界有關瘦肉精對人體危害的研究只有3篇，政府怎能直接說科學證據沒問題？「不是沒問題，是非常有問題！」

針對程序爭議，公民監督國會聯盟赴執行長田君陽說，執政黨寧可為開放美豬、牛找千萬個理由，也不願找衛福部的人到公聽會；尤其蔡政府只想用行政命令啟動開放，他們堅決反對並予以譴責這種倉促不完備的程序。

台灣水資源保育聯盟粘麗玉痛批，總統說要開放瘦肉精美豬，結果人民從頭到尾都不曉得，「請問這跟2012年有何差別？」傲慢的政策比貪汙恐怖，全民擁戴妳，結果現在妳卻用強制手段，要全民拿健康去換政治利益，「要我們硬吞下去，這樣我們是要怎麼繼續擁護妳！」

粘麗玉更怒嗆衛福部長陳時中說，今天衛福部拒絕出席公聽會，「不要因為你防疫成功，就認為全民都要挺你這個傲慢的政策，你把我們人民當甚麼？你要繼續這樣下去，環保團體會到衛福部向你丟雞蛋！」

台灣農村陣線理事洪箱說，說起來很好笑，政府說要開放瘦肉精豬肉，結果教育部說學生不能吃，國防部說阿兵哥也不能吃，「既然瘦肉精不好還要開放，這是什麼國家？」美國人自己不吃瘦肉精，現在卻要台灣人拿健康去換，根本是把我們當二等公民。

洪箱哽咽地說，2012年他們都反對馬政府開放瘦肉精，為何現在會這麼安靜？「因為蔡政府公告一個禮拜就要開放，這麼快我們怎麼有聲音！好像你當了官，就一副不然你要怎樣？」他說，美國不要的都推給台灣，這到底算什麼？「台灣人不要悲哀到以後要花錢買命」。

捍衛苗栗青年聯盟代表陳祺忠說，以前民主前輩詹益樺說罵國民黨是心靈的刑求，因為國民黨不是不懂是非，只是無意遵守；現在想想，民進黨也是這樣，以前說過的話，現在一紙行政命令就把自己推翻，說要跟人民對話，結果連公聽會都不出席，你跟他講道理，他也不聽你講道理，除了憤怒、除了哽咽，人民還能做什麼？

陳祺忠說，「我是很想衝政府，如果想衝的人可以聯絡我，這種政府把他趕下台就對了！」

陳椒華總結公聽會結論表示，政府以7天預告放行美豬、導致牛，未經民主討論，這點應該積極跟民間進行公聽會。同時，針對進口肉品經加工程序後，法令應新增要求標示產地及是否含萊克多巴胺，避免讓瘦肉精美豬洗產地變台灣豬。

(中時 )