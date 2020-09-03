台灣彰化農田水利會3日舉行會務委員臨時會，共有20人出席，部分委員醞釀要提案選舉代會長以反制水利會改制，不過多數委員持保留態度，最後並未進行表決投票，而是留待4日再開會，於臨時動議議程中再討論決定；若出席人數未過半則無法開會，將宣告流會。

彰化農田水利會上午舉行會務委員臨時會，也是會務委員會卸任前最後一次開會，由鄭俊雄擔任主席主持今次會議。（謝瓊雲攝）

彰化農田水利會共選出25席會務委員，推舉現任會長呂炉山；隨農田水利會即將改制，任期將到9月31日為止，水利會也將公法人組織正式改制公務機關。本次臨時會是會務委員們任內最後一次開會，委員中有2人已過世，剩餘23人中有16人出席。

彰化農田水利會許多委員皆已任職10、20年，十分資深，不少人對於即將改制官派都感到十分不平、不捨。部分委員原本私下醞釀跟進選舉代會長，但多數委員對此持保留態度。（謝瓊雲攝）

由於會長請假未出席，臨時會由鄭俊雄主持，氣氛雖凝重感傷，但仍有多達11案提案，其中由鄭俊雄提案、葉日順與徐鴻銘連署的3案，要求水利會辦公廳舍非經會務委員決議同意，禁止非法進駐，反對水利會財產充公、反對會務基金納入政府基金會等均照案通過。

彰化農田水利會現任第四屆會務委員會共選出25席委員，包括現任縣議員、鄉鎮市長都在其中，10月1日改制後，現任委員將全數卸任，上午舉行末代臨時會，氣氛凝重感傷。（謝瓊雲攝）

初步清查，水利會現有資產45億元、未再重估的不動產價值17億元，葉、徐等多名委員輪番發言批評改官派後，形同政府接收人民財產，更批評新機關即將上路，但相關配套、法令都還沒出來；但若要聲請暫時狀態假處分，也需籌款擔保金，部分委員認為不切實際，最後主席鄭俊雄宣布散會，讓委員們先各自再行思考後，4日上午11點再接續開會，於臨時動議議程中再討論。

因農委會1日即已發公文告知全台水利會，現行水利會會務委員根據農田水利會組織通則辦理選舉，《農田水利法》三讀通過並公布施行後舊通則即失效，強調依舊通則，會務委員也無權選舉臨時會長，否則會議與選舉結果均無效，要求水利會員工不得協助會議進行；有委員私下指，為了不讓場面太為難，主席才會讓兩派立場委員充分發言，留待隔天再討論，但出席人數能否成會還是未知數。

(中時 )