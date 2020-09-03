以「WEAR TOKYO NOW」為品牌精神的日本流行時尚服飾品牌GU，繼5月攜手《Pokémon》推出的聯名系列大受歡迎後，GU《Pokémon》聯名系列第二彈商品將於9月7日搶先在GU網路商店開始販售，9月11日在全台GU實體店鋪正式販售。

GU與《Pokémon》第二彈聯名系列以「進化」為概念，整體設計背景選定寶可夢世界中的伽勒爾地區，這兒同時也是Pokémon系列最新遊戲《寶可夢 劍/盾》的主舞台。GU特別精選了33款寶可夢，分別出現在共21款的男裝、女裝與童裝商品中。

本次聯名系列融合最新的時尚潮流趨勢，包含紮染圖樣、拼接設計以及異材質混搭等，推出多款可以輕鬆融入日常生活穿搭的時尚單品，包含男、女、童T恤及可掛在脖子上的掛繩手機袋等配件，讓全家大小都可以一起分享穿搭的樂趣。

喜愛GU品牌、《Pokémon》寶可夢的大朋友、小朋友可多多把握照一次難得的機會，把最愛的《Pokémon》穿上身，展現你獨特風格！

(科技)