搶攻龐大休旅車SUV市場商機，台灣本田今日發表全新ALL NEW CR-V，罕見地新增更經濟實惠之1.5 VTi等級，將Honda SENSING及6 SRS輔助氣囊等先進安全科技列為標準配備，售價94.9萬元起，搭配舊換新89.9萬元起，一舉從原本的9字頭降至8字頭，展現搶市的企圖心，

ALL NEW CR-V自9月5日起展開全國Honda CARS店頭展示及試乘活動，將以新世代的產品 魅力加上多重進化，創造嶄新的價值。

台灣本田汽車新任社長豐田誠表示，Honda CR-V自1995年問世以來，除了開創出運動休旅的新級距，也引領著全球運動休旅市場的發展；All NEW CR-V將再次以多元價值進化，啟動豐沛動力陪伴顧客挑戰前進並實現人生夢想。

ALL NEW CR-V本次改款，不僅延續歷代自信的駕馭、完備的安全、舒適的空間、上乘的質感以及驚艷的外型等優異基礎，更在優異基礎之上，以更霸氣動感 的設計元素，帶來更清新銳利之前衛造型；亦新增多項實用的便利裝備，輔以上乘質感及極致主被動安全，為重視家庭的您帶來嶄新價值。

ALL NEW CR-V全車型配置1.5L VTEC Turbo 渦輪增壓引擎，創造優異193 PS超大馬力、24.8 kg-m強勁扭力以及一級能源效率表現；全車系標配先進G-CON安全技術、新世代ACE鋼骨車體及Honda SENSING智慧安全主動防護系統， 提供高水準23項主被動全面安全防護。

ALL NEW CR-V以Honda引以為傲的「MM思想-人性空間最大化、機械空間最小化」的概念，打造出舒適、寬敞的車室空間，及容易使用的優越置物機能； 同時嚴選頂級材質，將寬敞、舒適延伸至全新高度。

(中時 )