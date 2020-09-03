◎陸製口罩亂實名制 流入雙北、宜蘭

大陸製口罩混入口罩國家隊！新北某藥局在實名制口罩中發現大陸製口罩，經食藥署了解，為加利科技有限公司以非醫用口罩混充實名制醫用口罩銷售，8月起進口337萬片，流入三重、新莊、蘆洲等新北市10行政區，宜蘭縣及台北市。明起至11日，民眾若持有印有Carry mask標示的口罩，都可進行換貨。

◎平交道前網狀區罰則 交通部擬大降罰緩

一些民眾在鐵路平交道網狀區停等，卻遭檢舉魔人檢舉，原本最高可吊扣駕照1年，但經過民進黨立委邱志偉要求交通部重新討論，交通部新函示指平交道範圍新認定為遮斷器內，未來罰緩大幅減至900至1800元。

◎北市就服處釋364職缺 月薪最高55K

後疫情時代，消費市場景氣回溫，各產業人力需求增加，北市就服處宣布，將在11日於市府第二行政中心舉辦「初秋現場徵才活動」，邀集15家廠商釋出364個工作機會，其中一半的工作機會月薪30K以上，最高達55K，歡迎有興趣的民眾參加面試，挑戰高薪工作。

◎宿舍裝人臉辨識系統被批 台中女中：經同意才會啟用

台中女中宿舍於本學期加裝人臉辨識系統，利用系統做為點名機制，若學生不願意配合將無法入住宿舍。市議員江肇國、賴佳微3日抨擊說，人臉辨識系統進入校園是否有與學生及家長經過討論？還涉及侵害孩子的隱私權。台中女中校方強調，未來如因安全管理考量要使用本套系統，一定會經過學生及家長同意才會啟用。

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(中時新聞網)