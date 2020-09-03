被視為民進黨新潮流人才庫的「春雨文教基金會」，以往以培育青年領袖為主軸，近來觸角向下延伸，利用開學季，向企業募集款項，3日捐助45萬助學金給台中市大肚區上百位弱勢孩童，未來也不排除籌募資源、提供國中小開設社團活動。

春雨文教基金會董事長陳世凱代表捐贈企業主，將45萬元款項轉贈給大肚區大肚、追分、永順、山陽及大忠5所國小代表，他表示，大肚區屬於原台中縣，資源相對不足，再加上今年疫情影響，許多家庭經濟更加拮据，適逢開學時期，特別募集款項盼協助這些弱勢家庭。

參與捐贈的昇佳建設董事長蔡振偉說，自己的爺爺小時候就因為家中經濟不好，雖考上清水國中、仍決定放棄，很希望盡己之力支持教育發展，有機會貢獻一己之力、幫助其他弱勢孩子，感到很高興，也期許受助孩童能奮發向上、努力學習。

春雨文教基金會長期投入青年領袖教育工作，更被視為是民進黨新潮流的人才培育搖籃，首度將觸角延伸至小學端，陳世凱說，希望在政府力有不及的地方，能集結民間單位加入、幫助更多孩子，未來也會持續扎根國小，提供更多孩子資源。

陳世凱強調，因有學校提及可募集經費、在學校創立供學生學習的社團，春雨長期在大學端舉辦領袖營等培訓活動，未來不排除提供資源協助國中小學開設社團等活動，讓原本的青年教育領域擴展至兒童教育。

(中時 )