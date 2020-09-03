訂單回流、急單挹注，加上防疫產品助攻，聚陽（1477）8月合併營收31.16億元，創一年來新高，年成長28.9％。聚陽預期，下半年逐月走高機會大，全年營運應仍可維持成長。

聚陽累計今年1～8月合併營收161.92億元，年衰退率7.16％。

市場指出，聚陽在休閒服飾急單持續挹注，以及Target等主要客戶基本服飾需求增加，訂單回流，預期聚陽整體營運將走強至今年底。

7、8月的合併營收都已恢復年成長，加上疫情已激勵全球紡纖產業加速整併，「集中採購、大者恆大」的品牌廠下單趨勢，有利聚陽提升市占，聚陽新客戶包括Dick’s Sporting Goods，預計今年第四季開始貢獻營收。

雖然疫情對下半年的全球經濟增加不確定性，不過，聚陽指出，因為聚陽生產高度彈性，第三季訂單持續回溫，下半年表現將優於上半年；另外，睡衣、休閒、運動服飾為三大主力，訂單量也在回流增加中，加上防疫商品助攻，第三季能表現有望較去年更加強勢。

另外，由於美系客戶有十億口罩需求，聚陽已經接到超過5,000萬片口罩訂單，在出貨下，對下半年的營收挹注量能預期也會陸續增強。

(工商 )