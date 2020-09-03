看準「類出國」正夯，雄獅旅遊與星夢郵輪在交通部的支持下，將於10月22日推出疫後全球首度的「環島郵輪」，預計將停靠基隆、台南、澎湖、高雄、花蓮等熱門旅遊目的地，呼應交通部「藍色公路」計畫，一次解決交通及住房的需求。雄獅推出｢探索夢號｣國內環島6天5夜、5天4夜、4天3夜等多種組合玩法，旅客可依照不同需求搭乘國際郵輪完成環島之旅，用不同的視角探索台灣之美。

後疫情時代邊境持續封鎖，但旅客想要出遊的市場需求卻沒有減少，搭乘郵輪是目前最能夠有「類出國」體驗的行程之一，「探索夢號」是全球第一艘郵輪在台灣復航的郵輪，7月底開始以基隆為母港推出一系列離島跳島航程，開賣後反應熱烈一位難求。雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍表示，疫情後旅遊型態改變，國內旅遊商品也將拉長天數，把原本國外的消費市場轉到國內，加上年底是旅遊消年假的檔期，因此把國際郵輪玩法結合環島，推出了4~6天等長天數的環島郵輪之旅，基隆、台南、高雄、花蓮都是可直接靠港的國際碼頭，相較離島需要換船接駁上岸，加上本島的觀光資源豐富，更有條件發展。

台灣傑出的防疫表現不僅獲得國際盛讚，更促使星夢郵輪成為首家在亞洲地區推動復航的國際郵輪業者。雲頂郵輪集團台灣區業務部副總裁劉曉寧表示，星夢郵輪非常榮幸能夠配合交通部藍色公路觀光政策，繼「跳島郵輪」後再度聯手雄獅旅遊推出業界首發的「環島郵輪」。

為了帶給旅客安心、安全的郵輪旅遊體驗，自10月22日起的環島航次，「探索夢號」將落實健康篩查、消毒清潔、社交距離等各項防疫措施，以具體行動響應政府推行的安心旅遊政策，嚴格把關旅客與船員的健康安全。此外，疫情造成台灣觀光旅遊產業衰退，雲頂郵輪集團亦期盼能透過「環島郵輪」的推動，進一步活化國內郵輪產業鏈，共同為台灣經濟振興盡一份心力。

雄獅預計10月22日起獨家推出探索夢號「郵輪環島」航次，將從基隆出發，行經台南(安平港)、澎湖、高雄(高雄港)、花蓮(花蓮港)，並與五縣市規畫郵輪旅客專屬活動結合城市行銷，例如：在「探索夢號」的航線規劃由基隆出發的龜山島巡航之旅，在郵輪上有機會欣賞最火紅的網美景點牛奶海；在台南安平港舉辦｢府城小吃市集」網羅最受歡迎的排隊小吃、伴手禮名店；在高雄最新網紅打卡點大港橋畔，欣賞內門傳統表演宋江陣；花蓮縣府也提供千份在地伴手禮提供給到港郵輪旅客，以郵輪環島旅遊發展各地觀光新亮點，並帶動整體郵輪產業鏈復甦。

(中時 )