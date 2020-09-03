新北藥局實名制口罩驚傳混入陸製劣質品，引發民眾恐慌，經食藥署與新北衛生局清查後，發現源頭來自於口罩國家隊之一的加利科技八里廠。讓人傻眼的是，加利才在今年4月，以口罩國家隊、防疫英雄名義接受媒體專訪，更被獲得台版《下町火箭》美名。

今年4月23日，加利科技接受網路媒體《報導者專訪》，20多人、60坪的小工廠，每天卻可交出30萬片口罩，產能驚人，就連經濟部也都讚不絕口。其中57歲的老闆林明進出身汽修科，曾經營怪手維修廠，因此當機台、電路出問題時，他也都是親自拿著工具，下場修護調校，被同業戲稱「怪咖老闆」。

接受專訪時，林明進也得意表示，加利在口罩國家隊中，產能大概是中段班，但穩定度絕對是頂尖，更強調每分每秒都不能浪費，因此當零件故障時，不等原廠工程師到來，寧願親自驅車衝去買替換零件。

經過專訪後，加利科技知名度大增，多了許多粉絲，更有不少民眾指定要購買其生產的口罩，未料如今傳出進口337萬片陸製劣質口罩魚目混珠，讓人不勝唏噓。

品質監督管理組組長遲蘭慧表示，目前已有337萬片陸製口罩流入雙北甚至宜蘭，因此也勒令加利科技即刻起停止生產、出口口罩，視情況最重可處200萬元罰鍰，也不排除撤照可能。

(中時新聞網)