被封為「炫富一姊」、「網紅始祖」的大陸女子郭美美，早在9年前網路上還不流行炫耀奢華行頭時，就開創了「郭美美Baby」微博帳號在分享自己的「白富美日記」，她因捲入性交易、開設賭場等風波而入獄，直到去年出獄，隨著她開新帳號而曝光了近況，不但亂爆跟鮮肉紅星交往，還繼續炫富，甚至長相都完全不同了。

郭美美因涉嫌多案被判入監5年，直到去年7月出獄，一度改名「郭宸溪」重新開始，在靠吃老本生活期間，一步步打理全新網紅生活，被發現積極減肥，期間臉蛋更是大變化，從出獄時的U型臉又成了超V臉、超大眼，樣貌跟過去判若兩人。

郭美美事後澄清跟黃景瑜僅認識，沒交往過。(翻攝自自郭美May努力努力微博)

而恢復自由重新出發的郭美美，也創了新帳號「郭美may努力努力」，除了上傳生活日常，去年底更穿著一身白拍了道歉影片，表示有看關於自己的各種新聞報導，「我從來不會去避諱自己犯下的錯誤」，還說盼未來不再走偏，但幾個月後又開始上傳名車、名牌包包等，重返炫富之路，遭到非議後，郭美美自信滿滿，表示這就是她真實的生活「沒要必要藏著」。

更誇張的是，郭美美除了炫富還放閃，炫耀交了新男友，貼出「長腿交纏照」，展現炙熱戀情，甜喊：「遇見你，是最美的結局」，沒想到今年8月，她突然字自爆曾跟主演夯劇《上癮》爆紅的當紅男星黃景瑜有過一段情，控訴對方在她坐牢期間不聞不問，還說握有照片證據，但不久後改口，表示收到對方律師函，才知事情嚴重性，澄清只是認識，沒有交往。

而郭美美出獄後種種誇張行為，果然引發罵聲，痛罵她根本沒有反省，還蹭男星熱度，為了引發話題不惜犧牲對方的清白，郭美美近日po文回嗆酸民，毫無當初誠摯道歉悔改的態度，表示自己挨罵是因為被忌妒，「天天只會在網上敲鍵盤罵的人，你在生活中是過的多不如意，才能說出那麼惡毒話呢？」，說網友們該做個有素質的人，生活才會幸福一點，嗆聲「反正不管你們怎麼罵，我照樣活的瀟灑開心，氣死你哈哈哈哈」，氣焰相當高張。

(中時新聞網)