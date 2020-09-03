為了向國軍陣亡將士及先烈表達追思，新竹2020年秋祭陣亡將士暨公殞官兵追悼會，在93軍人節當日特在新竹市軍人忠靈祠舉行，由市長林智堅擔任主祭，多位議員致祭，地區各駐軍部隊官兵及各機關團體代表及先烈遺族都應邀參加，共同追思緬懷，褒揚英烈忠魂，典禮莊嚴肅穆。

今年疫情肆虐全球，防疫口罩需求大增，林智堅表示，國軍弟兄犧牲假期投入口罩國家隊協助製作，讓台灣能安然挺過這次的疫情，還有今年716兩飛官在新竹上空為避免波及民眾及民宅，選擇迫降空地卻犧牲殉職，國軍弟兄為國為民，犧牲奉獻，實在令人感佩。

林智堅強調，忠靈是國軍軍史中永遠的光榮，不可被遺忘，也期盼各界在瞻仰國殤將士英靈時，益發緬懷先烈為國奉獻犧牲的精神，以彰顯軍人忠靈祠追思紀念的意義，並讓這些光榮的事蹟，永遠成為衛國護民的典範，永遠銘記在心。

位在明湖路上的新竹軍人忠靈祠，主要安置殉職的軍人、具榮民身份的退伍軍人，民政處長倪冠勛指出，今年起也開放夫妻同櫃方案，每年329青年節及93軍人節，舉辦春、秋祭陣亡將士暨因公殞官兵追悼祭典，除了表彰眾烈士們成仁取義的精神外，也期待能對社會風氣與中華文化產生潛移默化的功效。

現場除各部隊軍官及機關團體代表，許多先烈遺族亦主動來參與祭典，其中姜奶奶因兒子當年在馬祖當兵因公死亡，至今10多年來，每年過年、過節、甚至親愛的兒子生日、祭日，一年至少來忠靈祠10多次，近年因年事已高，行動不方便，幸好今年忠靈祠電梯完工，能讓她搭乘電梯上樓看寶貝兒子。

(中時 )