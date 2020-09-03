住在台中市一名45歲阮姓男子，被診斷出罹患大腸癌末期，醫生宣判僅剩90天的生命，虛弱的阮男四肢末端也因為敗血症，出現發黑、瘀青等症狀，想不到自己的母親認為癌症末期的阮男是累贅，將他趕出家門，因此只能睡在騎樓、擺攤賣蔬菜度過人生最後的日子，過一天算一天，令人鼻酸。

重病的阮男每天到台中火車站附近的藥妝店前擺攤賣菜，一天收入大約1、200元只能勉強餬口，根本負擔不起醫藥費，關注弱勢、社會角落的公益臉書粉專《光線》，接獲通報前往關心，看到阮男瞬間，外表年邁又虛弱的他，根本不像45歲，突然被人關心，阮男也不禁落淚說出自己的遭遇。

阮男述說遭遇不禁落淚(圖/取自《光線》臉書)

阮男說自己年輕時跟著父親到處辦流水席，後來父親生病過世，自己也罹患大腸癌末期，醫生說他只剩90天可以活，但母親卻視他為累贅，不僅將他趕出家，身上一毛錢也沒有，罹患重病的阮男，沒有公司願意雇用，只能睡在騎樓，擺攤賣一點蔬菜求生存；每天早上4點前往菜市場，買自己拿得動的蔬菜來賣，「絲瓜一條10元、蔥一把5元」每天賺一點點錢溫飽。

阮男相當瘦弱，肚子手術傷口、還有巨大腫瘤清晰可見，由於癌症併發敗血症，不僅四肢末端發黑，手臂也有大片瘀青，《光線》先送中秋月餅給阮男，之後拿出紅包，他卻堅持不收，因此《光線》用1000元將阮男賣的菜全買下，他表示這樣太多，生活如此艱苦，仍堅持只拿該拿的，最後在《光線》勸說，他才接受善意的幫助。

《光線》負責人表示，無論阮男年輕做過什麼、家人怎麼看他，但現在他努力靠自己求溫飽，無法想像面對人生即將結束會有多恐懼，只希望大家若有機會路過，可以幫他加油，買一些菜讓他下一餐不會餓肚子，「人生最後這一程，能走得溫暖一些」。

(中時新聞網)