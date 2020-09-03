近日傳出印尼片面要求雇主負擔移工部分安置費，引發我國雇主不滿。（報系資料照）

近日傳出印尼要求雇主負擔移工部分安置費，印尼官員接受媒體訪問時表示若雇主反對，可以不聘雇，印尼移工可在很多國家工作。對此，勞動部常務次長林三貴表示，勞動部7月30日知悉印尼宣布後，截至今天為止，勞動部仍未接到印尼正式函文，「勞動部會在維護雇主的權益之下去協商」。

據勞動部統計，截至今年7月為止，全台有70餘萬名移工，其中家庭看護工達23萬9221人，印尼看護工人數達19萬6076人最多。

林三貴表示，無論是機票、訓練等費用應由勞雇雙方議定，必要時由輸出國、輸入國雙方協商，但印尼在7月30日片面宣布，不過截至今天為止，仍未接到印尼方的正式通知，我國也持續向印尼政府反映，「在維護本國雇主的權益之下去做更好的協商」。

至於印方提及，如果台灣的雇主不願負擔部分安置費，就該幫移工加薪，林三貴說，在去年的雙邊會議中，原本擬定要在今年上半年討論調整家事移工的薪水，但因為疫情遲遲無法召開，印尼方也未提出需求；他也說，至於今年的台印雙邊會議，則由印尼方舉辦，但至今仍未接到相關訊息。

(中時 )