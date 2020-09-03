全球首富、亞馬遜創辦人兼執行長貝佐斯，去年4月正式與前妻麥肯琪‧史考特達成離婚協議。1年多之後，根據彭博社的富豪指數，麥肯琪因持有的亞馬遜股票股價狂飆助攻，以680億美元（約2兆237億台幣），超越法國萊雅集團女繼承人梅耶斯，登上全球第一富婆寶座。

若與其他男性相較，麥肯琪則名列全球第12大富豪。

根據這對前夫婦去年的離婚協議，兩人共同持有的亞馬遜16％股權中，7成5歸貝佐斯，女方分得4分之1（4％）；麥肯琪在《華盛頓郵報》和太空旅遊業者藍源公司的持股，則都歸貝佐斯。依亞馬遜當時每股1812美元計算，貝佐斯和前妻分手的代價，高達356億美元（約台幣1. 1兆），金額改寫史上離婚分手費新猷，麥肯琪也空降全球最富女性排行榜第三位。

過去3個月，亞馬遜股價狂飆28％，今年累計增幅更超過90％，貝佐斯的財富因此一口氣暴漲至超過2千億美元（約台幣5.9兆）。

今年7月，麥肯琪宣布捐出17億美元給116個不同的組織，受惠的包括4所專收非裔學子的傳統黑人大專院校，以及關注種族平權和氣候變遷的團體。

(中時 )