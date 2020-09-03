為鼓勵搭乘公共運輸返鄉及出遊，公路總局對上百條國道客運路線，提供85折票價優惠，使用電子票證還有提供轉乘一段票（或基本里程）免費之優惠。國道客運龍頭國光客運今日中午起，將開賣預售票。

為迎接中秋、國慶連假國旅出遊熱潮，國光客運提前部署，自3日中午起販售中秋與國慶連假預售票，35條路線平均約有85折優惠。

9月初有軍人節，月底又有教師節，國光客運同步推出「敬軍愛師月」優惠活動，優惠對象包括軍人、軍校學生、替代役、榮民暨眷屬以及各級學校教師暨職員。

購買台北往返嘉義、台南、高雄、屏東等五條長程路線周一中午至周五中午離峰時段來回票，加贈100元專案折價券；台北往返台中、彰化、埔里與頭份等18條路線，加贈80元專案折價券。

為迎接大學生開學返校熱潮，國光也提供學生持振興優惠券臨櫃購票8折優惠價。以台北台中全票原價300元為例，學生八折優惠只要240元，周一下午至周五上午優惠時段更划算，只要216元。

(中時 )