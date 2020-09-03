國民黨立院黨團今召開「台美關係真進展？開放美豬牛背後的國家利益探討」記者會，民進黨發言人顏若芳表示，對照中國國台辦日前對台灣開放美國肉品的說法，讓人不禁懷疑印證國民黨這種自我否定的立場，只是為了反對「台美貿易正常化」。

顏若芳指出，最早開放含萊克多巴胺肉品的，就是2012年的國民黨政府，而如今就在國際標準與科學證據越來越清楚後，表態反對開放的也是國民黨。到底這個曾經執政過的政黨政策標準是專業？還是不同時期的政治需要？連在記者會現場，當國民黨被詢問到當年開放含萊克多巴胺牛肉交換到什麼時，一陣啞口無言，說不出當時有什麼對台灣的利多。

顏若芳指出，蔡英文總統已清楚向社會大眾說明，放寬美國萊克多巴胺豬肉進口，基於經濟的利益，符合未來總體的戰略目標。而開放的原則，就是依照國際標準，採取科學證據，也希望透過這個決定，向國際社會說明，我們有解決困難問題的決心跟能力，「我們答應的事情，我們也會排除困難來達成，讓台灣在國際間的信用可以更好，讓台灣可以跟世界接軌」。

顏若芳說，國際經貿局勢正快速變遷，在這個關鍵時刻，台灣一定要展現出來處理經貿問題的能量與決心，有助於跟各國的合作，讓台灣在未來全球的經濟裡面扮演關鍵性的角色。希望朝野可以合作、中央地方合作，用合作取代對抗，讓台灣在國際上更有信用，讓台灣走出去。

顏若芳表示，疫情後，國際的經濟情勢，不論是結構，還是供應鏈都將發生重組變化，呼籲國民黨，不要再因政黨利益，傷害國家利益，也請國民黨不要只著眼中國，而是拉高視野、放眼世界，為國家整體的經濟利益跟未來的總體戰略，齊心一同努力，不但要守護好國人健康、維護好豬農的收益，也要一起讓台灣走向世界，邁步大進。

(中時 )