中興電工因工程統包案及GIS開關等電力設備在手訂單高達270億元，未來3年訂單滿載，吸引法人持續敲進，今年初以來股價漲幅逾73％，遭證交所列為警示股，今（3）日公布，自結7月EPS為0.12元，加計上半年EPS為0.9元，前7月EPS達1.02元。

中興電自結7月合併營收10.88億元，年減退6.12％；稅前淨利0.5億元，年成長44.35％；稅後淨利0.38億元，年增幅30.28％；EPS回升至0.12元，年成長58.46％。上半年淨利歸屬母公司增至3.68億元，EPS達0.9元。

中興電董事長江義福今日下午出席華南永昌證券主辦法說會表示，中興電規畫未來三至五年，將氫能、太陽光電、嘟嘟房及維保等事業群將陸續分拆，設立子公司募資，中興電以機電和重電本業為主，將轉型成為控股公司。

江義福表示，中興電今年營運成長動能來自GIS開關等電力設備、工程統包案，往年GIS開關等電力設備營業額25億～29億元，今年多增加20多億元，直逼50億元，明年將增加至87億元以上；電力工程今年營業額預估30億元，明年達50億元以上。

(工商 )