趨勢科技3日指出，今年六月以來，知名Facebook粉絲專頁被盜的情況愈趨嚴重，以目前偵測到的數量來看，被駭客用來進行粉專網路釣魚的「山寨版」Facebook官方帳號已有120到180個，並且平均每天就有3個名人帳號被盜，甚至遭到拋售。

趨勢科技表示，網路犯罪分子瞄準來自台灣、印度、澳洲、加拿大及菲律賓等國的知名臉書帳號和粉專下手，駭客透過山寨版Facebook官方帳號，在名人的粉絲專頁上標註名人或帳號，聲稱其遭到舉報，必須重新驗證帳號密碼才能恢復。

接下來，駭客看準使用者肯定心急如焚，將其引導至釣魚網頁，一旦輸入資訊，網路犯罪分子就會接管該帳號，並在24小時內變更大頭貼照和帳號名稱，將其再製成另一個「偽官方」帳號，欺騙更多無辜受害者。

趨勢科技表示，山寨Facebook假帳號，會使用與官方帳號極為相似的大頭貼照與名稱魚目混珠，讓原帳號持有者誤以為是正式官方帳號。當發現帳號被盜，想要改回原始名稱時，又必須等待Facebook漫長的人工審核程序。最後，越來越多受害者乾脆直接建立新的帳號，而非等待審查結果。

趨勢科技指出，山寨版官方帳號所有的偽造頁面都會不斷出現文法錯誤，合法的Facebook官方帳號在名稱旁則會有認證徽章。

而駭客除了取得個人資訊外，還可能會檢查使用者的個人訊息來取得敏感資訊。對於訂閱平台廣告的品牌，可能會發生信用卡資料被盜用，及品牌資料和粉絲資訊被輕易的被取得，這些都會對業務造成不良影響。

(工商 )