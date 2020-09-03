看好QFN市場前景，長科*(6548)在台灣及蘇州擴建QFN產線，長科*預估，今年公司QFN全球市占率可望從2019年的5%攀升至7%，2021年將拉升到12.4%，公司目標是2025年挑戰市占率30%，成為全球第一大導線架與QFN供應商。

長科*受邀參加證交所及寬量國際共同主辦之「8 th Taiwan CEO Week on Air」線上法說會，由長科*董事長黃嘉能和總經理洪全成出席；隨著IC晶片微型化、高體積、高I/O數、高速運算等設計趨勢，QFN因具有輕薄短小的特性，已逐漸取代原有的QFP，使用於輕薄短小等特性的電子產品上，成為導線架產品最具成長性的封裝型態，目前台灣一個月約300萬條需求，全球約1800萬條，長科*台灣及蘇州現有月產能約50萬條，看好QFN前景，長科*在台灣及蘇州擴建QFN產線，預計兩地將各增加60萬條，目前新產能設備已經到位，希望年底能順利裝機完成。

長科2019年QFN全球市占率為5%，2020年可望攀升至7%，隨著新產能加入，長科*預估，2021年市佔率可望進一步拉升至12.4%，公司目標是在5年後(2025年)市占率挑戰30%，成為全球第一大導線架與QFN供應商。

長科*上半年稅後盈餘為3.27億元，年成長22.47%，每股盈餘為0.93元，累計前7月合併營收為53.57億元，年成長2.22%。

就製程別來看，由於長科*瞄準高階、高可靠度的QFN產品效益顯現，帶動QFN業務成長，今年上半年蝕刻佔比從2019年上半年的33%上升至36%，沖壓佔比從2019年上半年的67%降至今年上半年的64%。

若依應用別區分，2020上半年IC佔比從2019年的51%上升至55%、DISCRETE從2019年32%降至26%、QFN從2019年的8%上升至10%、Premold EMC導線架約佔9%。

就下游應用別來看，今年上半年3C佔比從2019年的41%上升至55%、工業從22%降至20%、車用從23%降至18%、其他從8%降至7%。

長科*表示，公司一直尋求購併案的機會，希望藉由透過購併增加營運成長的動能，擴大產品線與市占率，長科亦積極強化生產技術以及擴大產能規模，隨時因應全球局勢變化。

中美貿易戰導致中美科技產業供應鏈加速脫鉤，大陸全力發展半導體產業，為因應世界分為中國及非中國等兩大系統，長科*積極擴大台灣和中國大陸產能，未來長科將分別以台灣、中國以及馬來西亞三地為主要生產基地，彈性供應台灣、中國以及東南亞地區三大封裝聚落及各地客戶需求。

(時報資訊)