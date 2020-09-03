宏碁（Acer）宣布，發表全新 Spin 。它為全球首部搭載第二代高通Snapdragon 8cx 運算平台的筆電，支援毫米波段和Sub-6 GHz 5G頻段，使用者可隨時保持連線，享受5G高速連網能力。Spin 7可翻轉筆電採用360度軸承，提供多種工作模式，帶給消費者不同以往的使用體驗。Acer Spin 7具備多天的電池續航力，足以提供長效使用。也具備Wacom AES 1.0技術的觸控筆，具有4,096階感壓等級，能在Full HD IPS觸控式螢幕上繪圖和書寫。全機重量僅1.4公斤、厚度僅15.9公釐，霧藍色機身鋁鎂合金機身可展現專業形象。

宏碁共同營運長高樹國表示：「未來筆電將要具備絕佳生產力和方便攜帶等特點，且強調人本設計、長效電池續航力、極速5G連線能力等；全新Acer Spin 7隨開即用、常時連網功能，符合現代人隨處辦公的生活型態，支援使用者長效工作。」

宏碁最新Acer Spin 7可翻轉筆電，搭載第二代高通 Snapdragon 8cx 5G運算平台，支援毫米波與Sub-6 GHz 5G頻段，整合Snapdragon X55數據機及射頻模組，支援毫米波與Sub-6 GHz頻段，下載速度可高達7.5 Gbps。在訊號範圍內，使用者可享受高速且低延遲的5G連線。具備常時聯網特性，開創生產力的新篇章。

全新 Acer Spin 7整合高通Aqstic 回音消除及降噪（Echo Noise Cancellation and Noise Suppression，ECNS）技術，以高真實的音訊品質創造沉浸式音效感受。Acer Spin 7具備Windows 10 Pro作業平台，且電池續航力可提供多天長效使用；指紋感測器結合Windows Hello，讓登入更快速且安全；使用者可透過4G/LTE或5G安全地連線，而不需使用公眾無線網路熱點。

Acer Spin 7不只是外型搶眼，更提供使用者可以筆電、平板、站立、展示四種模式來使用。（宏碁提供／黃慧雯台北傳真）

Acer Spin 7不只是外型搶眼，更提供使用者筆電、平板、站立、展示四種模式。在筆電模式下，透過特殊的360度軸承設計可抬升鍵盤底座，營造更舒適的鍵盤輸入體驗；機身可收納具有4,096階感壓等級的Acer Active Stylus觸控筆，搭配Wacom AES 1.0 技術，提供使用者在觸控螢幕上寫實的繪圖和筆記體驗。

Acer Spin 7為14吋可翻轉筆電，其內斂霧藍色機身，輔以金色點綴，符合專業形象需求；鋁鎂合金機身重量僅1.4公斤、厚度僅15.9公釐，方便攜帶且能輕鬆收入背包或公事包中。Acer Spin 7的細緻也呈現在14吋Full HD IPS螢幕，其完整涵蓋sRGB色域，展現鮮豔且生動的視覺色彩。

筆電觸控螢幕採用抗菌康寧大猩猩玻璃Corning Gorilla Glass，在鍵盤、觸控板及其周邊表面塗布符合BPR及EPA標準的銀離子抗菌劑，依據JIS Z 2801 & ISO 22196測試標準，可達到高度抗菌效果，抑制多種細菌。

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