民進黨政府宣布放寬美豬美牛進口後，總統蔡英文的最新民調曝光，蔡英文下滑4個百分點至48%，顯示開放美豬爭議對蔡總統滿意度造成影響。

TVBS民調中心最新民調，蔡總統滿意度下滑4個百分點至48%，不滿意度增加近1成至36%。蔡英文總統25日下滑9個百分點至52%，但仍明顯高於不滿意的27%。不過該次民調，蔡總統滿意度再下滑4個百分點，降至48%，而不滿意度也增加9個百分點至36%，不滿意比例明顯上升。

交叉分析顯示，40歲以上民眾對蔡總統的滿意度均下滑1成左右，其中50-59歲滿意度減為 37%，轉為低於不滿意度的49%。而20-39歲的青年族群對蔡的滿意度及不滿意度，也都上升，20-29歲滿意度由53%增為63%，但不滿意度也增為15%；30-39 歲民眾滿意蔡總統比例由48%增為53%，不滿意增至31%。

另在政黨傾向方面，民進黨認同者對蔡總統仍有9成左右（87%）滿意； 國民黨認同者滿意度下滑為11%，不滿意增加1成以上至79%；而中立民眾滿意比例維持41%，但不滿意增加5 個百分點至34%，25%則表示沒意見。

該調查是在8月31日至9月2日晚間18：30-22：00進行，採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，共接觸1118位20歲以上台灣民眾，最後成功訪問有效樣本936位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.2個百分點以內。抽樣方法採用市內電話號碼後四碼隨機抽樣、行動電話後 五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。

(中時新聞網)