正當全球仍在新冠疫情肆虐的籠罩之下，超前部署成功抗疫的台灣卻猶如平行時空般一切作息如常。儘管如此，在今日全球貿易緊密關係的牽動下，百業仍受到程度不一的震盪與衝擊。

在歷經上半年的蟄伏，國內機車龍頭光陽KYMCO總算出重手，於今日正式發表全新七期環保燃油機車KYMCO LIKE COLOMBO 150，希望藉其復古時尚路線引爆話題，於後疫情時代的下半年再掀銷售熱潮。

光陽KYMCO執行長柯俊斌表示，根據監理所數據，台灣今年1～7月復古時尚速克達市佔分佈，光陽KYMCO即高達近五成，旗下包括MANY車系及LIKE車系都再大受消費市場青睞。而隨新世代消費型態改變，消費者個人風格的旗幟高舉、美感價值追求也達到新高度。緊扣市場脈動的光陽KYMCO決定在今‭(‬3日‭)‬推出LIKE COLOMBO 150，結合復古時尚美學與精細出眾的作工質感，提供追求自我風格的都會雅痞移動新選擇。官方公佈正式售價$‬95,000元‭(含牌險)，購車享領航方案36期零利率，再加碼送Colombo精品組。

光陽KYMCO執行長柯俊斌表示，面對後疫情時代，光陽更要昂首闊步，在光陽具有高市佔的復古時尚速克達級距中乘勝追擊，強推在歐美市場獲得極佳口碑的LIKE COLOMBO 150，要繼續讓對手看不到車尾燈。(圖/業者提供)

洞悉市場觀察的消費者可能會發現，全新在台銷售的LIKE COLOMBO 150似乎有點面熟！的確，這款定位復古時尚的速克達其實先前便已在歐陸銷售，除取得不錯的市場迴響，更獲得美國專業機車媒體評選為年度最佳速克達（BEST SCOOTER）。

訴求復古時尚的KYMCO LIKE COLOMBO 150，以簡單的線條勾勒出獨特的美感，同時更與時俱進地搭載多項先進科技配備，包括經典圓形頭燈的反射式高亮度LED，包括方向燈與U型風格尾燈也同採LED照明科技，發揮環保省電、照明光域廣及耐用年限長等優點。而結合傳統指針與液晶面板的扇形儀表，將速度、時間、油量、電壓、里程數、機油更換提醒、皮帶保養提醒、室外溫度等多樣資訊完整呈現，讓車主輕鬆掌握。

KYMCO LIKE COLOMBO 150線條簡單、美感獨特，經典頭燈採反射式高亮度LED，方向燈與尾燈也同採LED照明科技，兼具環保省電、照明域廣及耐用等優點。(圖/業者提供)

KYMCO LIKE COLOMBO 150線條簡單、美感獨特，經典頭燈採反射式高亮度LED，方向燈與尾燈也同採LED照明科技，兼具環保省電、照明域廣及耐用等優點。(圖/業者提供)

前手套箱及置物箱各有一個5V 2A‭USB充電座，無懼天候提供科技產品充電所需。(圖/業者提供)

此外，因應當代使用需求，車身於前手套箱及置物箱各有一個5V 2A‭USB充電座，提供全天候科技產品充電；而高達20公升的置物箱，可輕鬆置入3/4安全帽與隨身小物，美型之餘實用不打折；內縮一體式設計的飛旋式踏板可提供後座乘客更佳的乘坐舒適，單人騎乘時則完美收納呈現流暢車身線條。‬

動力方面，KYMCO LIKE COLOMBO 150搭載最受市場好評的4V戰斧七期引擎，整合高效進氣系統、低磨耗滾子式搖臂、輕量化NASA活塞、戰斧引擎曲軸、曲軸降噪穩定機構、高效低速傳動CVT等多項高效動能科技，除滿足嚴苛的七期排放標準，更可爆發13.2Ps‭/‬8500rpm最大馬力，豐沛動能讓歐系進口復古150級速克達看不到車尾燈！‬

KYMCO LIKE COLOMBO 150為光陽七期環保車最新力作，搭載強悍的4V戰斧七期引擎，整合高效進氣系統、低磨耗滾子搖臂、輕量化活塞、戰斧曲軸、曲軸降噪穩定機構、高效低速傳動CVT等科技，可爆發13.2Ps‭/‬8500rpm豐沛動能！‬(圖/業者提供)

駕馭方面，馭風前行除了要有豐沛動能外，更在於車身整體的動態平衡與協調性！作為國內機車龍頭大廠，光陽KYMCO自然深諳此點。因此，為對應強悍動力，LIKE COLOMBO 150獨步搭載了S.S.C水平懸吊系統（Sport‭&‬Steady‭&‬Comfortable），藉由巧妙設計可使引擎吊架連桿與推進力方向一致，大幅減少瞬間加速時連桿上頂車體的力量，可於出彎急加速時保持車身穩定。S.S.C‭水平懸吊系統亦能強化引擎與車架結合部位的剛性，不僅顧及了一般公路行駛舒適性，亦提供山路激駕時絕佳穩定性！‬‬‬

當然，有了卓越的駕馭動能，更需要有可靠的減震與制動系統搭配，銜接S.S.C‭水平懸吊系統的包含高規格避震器與煞車卡鉗，前懸吊採管徑33mm的潛望式避震器，輪軸行程95mm，避震效果佳；後懸吊搭載5段式預壓可調雙避震器，提供86mm輪軸行程，搭配前懸吊提供出色的穩定舒適度。煞車規格方面，前煞採浮動式3活塞卡鉗對應220mm碟盤直徑，後煞也採浮動式雙缸卡鉗與200mm碟盤直徑，給予直接精準的制動回饋力道；而為發揮最佳制動效能，CBS煞車系統於左手煞車時透過三通液壓路徑同時制動前後輪，藉由前後碟盤與卡鉗缸徑比，調適出最佳制動力道，結合前後12吋胎圈規格，展現動靜皆宜馳騁魅力！

高規格避震器與制動系統包括前懸管徑33mm的潛望式避震器及前煞浮動式3活塞卡鉗對應220mm碟盤；後懸吊搭載5段式預壓可調雙避震器及浮動式雙缸卡鉗與200mm碟盤。(圖/業者提供)

LIKE COLOMBO 150獨家搭載S.S.C水平懸吊系統，可於出彎急加速時保持車身穩定，更能強化車身整體剛性，兼顧了一般公路行駛舒適性及山路激駕的穩定性。(圖/業者提供)

KYMCO LIKE COLOMBO 150全車系提供冰原白、航海藍、湖泊綠、銀河黑等四色齊發，滿足26~40歲歐巴、歐尼慓悍美型的都會風格移動！(圖/業者提供)

KYMCO LIKE COLOMBO 150全車系提供冰原白、航海藍、湖泊綠、銀河黑等四色車款，即日起至2020年12月31日止，購車享專屬小風鏡與踏板精品組‭(價值NT$5‭,‬080元‭)‬，再享領航方案36期零利率，最低月付NT$888元；購買專屬精品還有零卡分期8折優惠！

(中時新聞網)