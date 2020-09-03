羅育祥19歲的妻子向檢警供出，新竹住家還有一台羅平常會使用的筆電，檢警第一時間已查扣帶回。（本報資料照／袁庭堯高雄傳真）

羅育祥身揹加重強制性交重罪10年刑期，還涉嫌誘拐囚禁少女66小時，2日晚間遭高雄地院裁定聲押獲准。羅男更被網友爆料，作案前就預謀上網買訓狗電擊項圈，幸好項圈還沒寄到，少女就被救出。雄檢強調，羅一旦結束羈押，就會將他送回台北發監執行。

檢警查出，羅約少女見面前2周，就在手遊對話群組上尋問網友，佯稱要對付欠錢不還的人、想買控制狗亂吠的電擊項圈。羅沒想到訂購該物品要從海外寄送，交貨竟要等上1個月，等不及到貨的他就先誘拐少女，並以情趣用品項圈代替、將少女囚禁在密室。

羅19歲的妻子也向檢警供出新竹住家還有一台羅平常使用的筆電，檢警第一時間已查扣帶回，要釐清硬碟內是否藏有其他事證、有其他少女受害。

羅1日在新竹被逮後由警方押回高雄偵訊，當晚他拒絕夜間偵訊。2日上午移送高雄地檢署複訊，檢方訊後向高雄地院聲請羈押，院方下午裁定羈押禁見獲准，晚間直送看守所。所方表示，羅吃睡、精神狀況均正常，與另外兩位收容人關在同間舍房，所方對他加強看管，平均每15分鐘就會派人巡查。

羅7月才經台北地院重判10年，羅本人未提上訴。羅失蹤時，雄檢與北檢就啟動分工機制，雄檢全力尋找羅及少女下落，同時搜集有力事證；北檢則向北院確認羅的判決是否已確定，同時也請雄檢代為核發拘票，若羅獲交保，第一時間就啟動發監執行程序。

雄檢表示，按規定偵查期間最多只能羈押嫌犯4個月，一旦羈押期滿或檢方認定無續押的必要，就會立刻與北檢換發指揮書，將羅先送回台北發監執行。未來若該案高雄地院有密集開庭訊問的需求，院方也可將羅暫時寄監至高雄監獄，配合提訊。

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(中時 )